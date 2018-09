Video MotoGp | highlights Gran Premio Aragona 2018 | classifica piloti

MotoGP - Gp Aragon caduta Lorenzo : E' colpa di Marquez? L'analisi di Sanchini [Video] : ... Qui la news , Mauro Sanchini,commentatore i Sky Sport MotoGP, dopo la gara ha analizzato nel dettaglio la caduta del maiorchino e, sebbene sembra che Marquez abbia forzato la staccata, non può ...

Video MotoGp - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGp – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [Video] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...

MotoGp – Valentino Rossi ottavo ad Aragon : l’accoglienza ai box è calorosa [Video] : Strette di mano, abbracci e pacche: il team Yamaha vicino a Valentino Rossi dopo l’ottavo posto al Gp di Aragon Un weekend non proprio soddisfacente, ad Aragon, per la Yamaha. Dopo due giornate di prove complicatissime, il warm up di questa mattina sembra aver dato qualche spiraglio positivo ai piloti del team di Iwata. Effettivamente, la gara di Rossi e Vinales non è stata del tutto negativa: i due piloti sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp – Iannone terzo ad Aragon : il gesto di Valentino Rossi nel ‘giro d’onore’ [Video] : Valentino Rossi si congratula con Andrea Iannone per il suo terzo posto al Gp di Aragon: ecco il gesto del Dottore al Motorland Un weekend eccezionale per Andrea Iannone: il campione di Vasto, nelle prime pagine di tutti i giornali di gossip per il suo addio a Belen Rodriguez, adesso riesce a far parlare nuovamente di sè per le sue prestazioni in pista. Fantastico terzo posto, infatti, al Gp di Aragon per il pilota italiano della Suzuki, ...

MotoGp – Lorenzo subito ko - portato via in barella : il Video della partenza del Gp di Aragon : Inizia lo spettacolo del Gp di Aragon: semafori spenti al Motorland. Ecco il VIDEO della partenza Semafori spenti al Motorland per dar via allo spettacolo del Gp di Aragon. La partenza della gara spagnola ha regalato subito un clamoroso colpo di scena: alla prima curva Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Aragon, è stato protagonista subito di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra, con la sua Desmosedici sbattutagli ...

MotoGp - Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [Video] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell'appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior ...

MotoGp – Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [Video] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell’appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior tempo, nonostante una caduta, lasciandosi alle spalle Dovizioso e Marquez. Anche lo spagnolo della Honda, attuale leader della classifica piloti, è stato protagonista di una scivolata. Dopo la caduta di ieri nelle prove libere, Marquez è ...

MotoGP - GP Aragon. On board con Jorge Lorenzo : il giro perfetto della pole Video : Aragon, on board con Lorenzo: il super giro della pole Guarda tutti i VIDEO MotoGP 2018, tutti i VIDEO Guarda tutti i VIDEO

DIRETTA MOTOGP ARAGON/ Streaming Video SKY gara e warm-up live : miglior tempo di Iannone con gomma nuova : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP ARAGON 2018: cronaca e tempi, podio e vincitore del tredicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 23 settembre)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:57:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming Video SKY gara live : Honda e Ducati favorite per la vittoria - GP Aragon 2018 - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY gara e warm-up live GP Aragon 2018: cronaca e tempi, podio e vincitore , oggi 23 settembre, .

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY gara live : vincitore e podio (GP Aragon 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Aragon 2018: cronaca e tempi, podio e vincitore del tredicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 23 settembre)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 01:15:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP ARAGON/ Streaming Video SKY qualifiche live : Lorenzo a caccia della pole position! : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP ARAGON 2018: cronaca e tempi delle sessioni in programma per la terza gara spagnola (oggi sabato 22 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:58:00 GMT)

MotoGp – Marquez finisce sulla ghiaia nelle Fp4 ad Aragon [Video] : Fp4 con caduta per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda a terra nell’ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon E’ in corso la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon, sul circuito di Motorland. I piloti della categoria regina stanno girando in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli per le qualifiche che inizieranno ormai a breve. Marquez arriva al sabato pomeriggio sereno dopo i migliori tempi ...