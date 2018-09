Justin Timberlake e Shawn Mendes hanno cantato insieme dal vivo “What Goes Around… Comes

Justin Timberlake e Jessica Biel - vacanza a Siena con foto ricordo : Vacanze made in Italy per Justin Timberlake e Jessica Biel. Marito e moglie accompagnati dal figlio Silas di tre anni si sono concessi un po’ di relax nella splendida Toscana, a Siena per la precisione, e si sono fermati a mangiare presso un ristorante della città che ha preso la palla al balzo per chiedere una foto alla coppia. Il cantante e l’attrice non si sono sottratti alla richiesta ed eccoli insieme allo staff del locale: t ...

Jessica Biel e il sogno del circo (con Justin Timberlake) : La carriera di attrice l’ha archiviata da un po’, Jessica Biel, per dedicarsi alla famiglia e al progetto di un ristorante kid friendly a Los Angeles, che però non è andato come l’ex star di Settimo Cielo sognava: Au Fudge ha chiuso i battenti lo scorso luglio, dopo soli due anni di attività. Che il futuro della signora Timberlake sia in tutt’altro settore? A giudicare dal suo ultimo post condiviso su Instagram, Jessica ...