E Ancelotti se la ride del sarrismo

Napoli - Ancelotti può sorridere : anche Younes vicino al rientro : Come riporta il Corriere dello Sport , Amin Younes scalpita: come dimostra anche sui suoi profili social, l'ex Ajax ha una voglia matta di rientrare in gruppo. Un desiderio che presto sarà realtà: Younes si aggregherà al gruppo ...

Highlights Lazio-Napoli 1-2 - Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti : ” Faremo bene” : Lazio-Napoli 1-2- Finisce 2-1 in favore del Napoli il secondo anticipo della 1^ giornata di Serie A. Lazio in vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile, pareggio di Milik e gol decisivo di Insigne. Primi tre punti per Ancelotti, il quale a fine gara è apparso sereno e pronto a coltivare il sogno tricolore […] L'articolo Highlights Lazio-Napoli 1-2, Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti: ” Faremo bene” proviene da Serie A ...

