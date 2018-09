Campidoglio | il 26 settembre Open Day per la presentazione dei progetti didattici

Campidoglio : A settembre primi sensori Bluetooth per monitorare flussi pedonali : Entro l’anno saranno installati in 27 aree per “mappatura” Centro storico. Obiettivo: nuova progettazione zone 30 e isole ambientali Roma – monitorare i flussi pedonali e individuare le aree dove limitare traffico e smog per realizzare nuove isole ambientali e zone 30. Con questo obiettivo entro l’anno saranno installati sensori Bluetooth di ultima generazione su impianti semaforici per monitorare i tempi di percorrenza dei flussi pedonali ...