Torino-Napoli 1-3 | doppietta di Insigne | agganciata la Juve  Bologna-Roma 1-0 - Diretta

Doppio Insigne e poi Verdi : il Napoli stende il Torino - e ora inizia a fare paura - : Le reti mancate a Belgrado sono arrivate in campionato. Il Napoli rivoluzionato da Ancelotti passa in casa del Torino, compiendo un altro passo nel percorso di crescita e facendo il pieno di autostima.

Torino-Napoli - Ancelotti nel dopo gara : “Bene in attacco - più solidi con il 4-4-2” : I tre punti conquistati a Torino possono far gioire Carlo Ancelotti, il cui lavoro sta iniziando a mettere in mostra le prime modifiche rispetto all’impostazione che Sarri aveva dato alla squadra. Una di queste riguarda il ruolo di Insigne, mattatore della sfida odierna: “Ho spostato Insigne per tenerlo più fresco in attacco e togliergli responsabilità difensive. Ha fatto un’ottima partita, ma come lui anche Verdi e ...

Torino-Napoli 1-3 - doppietta di Insigne e gol di Verdi e Belotti : TORINO - In campionato è un altro Napoli, più sicuro nei suoi mezzi e molto concreto in attacco, a differenza di quanto era successo a Belgrado in Champions. È stato dunque impari il duello con il ...

Torino-Napoli - Insigne contento per la prestazione : “Se c’è qualità non contano schemi e moduli” : Intervistato al termine della sfida contro il Torino, nella quale è stato eletto migliore in campo, Lorenzo Insigne, ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli: “Sapevamo che rispetto all’anno corso saremmo ripartiti da zero, anche se gli interpreti sono uguali. Se ci sono giocatori di qualità non sono importanti schemi e moduli, ma qualità e tecnica mostrati in campo. Sono contento al di là dei gol e spero sempre di ...

Serie A - Torino-Napoli 1-3. Doppietta spettacolare di Insigne - non basta il rigore di Belotti per riaccendere le speranze granata : Allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, il Napoli supera col punteggio di 3-1 il Torino, in un match dominato per gran parte dei 90 minuti dagli azzurri. A segno Insigne (Doppietta) e Verdi, invano il momentaneo 1-2 di Belotti dal dischetto. I partenopei dunque dopo cinque partite agganciano momentaneamente la Juventus a 12 punti, in attesa del posticipo dei bianconeri contro il Frosinone. Ancelotti opta per il turnover, inserendo dal ...

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

