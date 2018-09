Torino | inaugurata l' area della Chiesa Paleocristiana di San Secondo

Inaugurata la “Casa solare” del Politecnico di Torino in gara alla Solar Decathlon China 2018 : In tre settimane hanno costruito una casa vera, pronta per essere abitata e per di più con caratteristiche di autonomia energetica e sostenibilità uniche: sono i 17 studenti di ingegneria e architettura del Politecnico di Torino che hanno lavorato insieme ai loro colleghi della South China University of Technology (SCUT) di Guangzhou per costruire la “Casa Solare” che competerà alla Solar Decathlon China 2018. Con la cerimonia inaugurale di oggi ...