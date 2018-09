Sacchi | ' L' Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham | Spalletti ha un

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) L'è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con ilper la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky VIDEO di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma anche per la gara giocata dalla squadra di Lucianoche, dopo un primo tempo equilibrato, dopo la rete del vantaggio degli Spurs ha sofferto rischiando di subire anche il raddoppio, con il risultato salvato da un ottimo Samir Handanovic qui le pagelle VIDEOdel match contro il. Un match commentato anche dall'ex allenatore del Milan, Arrigo, che ha voluto sottolineare come la gara siadagli inglesi ...