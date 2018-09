Moavero | la questione migranti è una saponetta su cui l' Ue può scivolare

agi

: #Libia, ambasciatore porta pena. @petro_francesco spiega anche ai non addetti ai lavori la questione #Moavero… - La__giornalista : #Libia, ambasciatore porta pena. @petro_francesco spiega anche ai non addetti ai lavori la questione #Moavero… - Giuvannino95 : @fattoquotidiano Ho rivalutato completamente Moavero, sta gestendo la questione Libia in maniera eccellente. -

(Di sabato 22 settembre 2018) Ladeiè "unasu cui l'Europa può". Lo afferma il ministro degli Esteri, EnzoMilanesi, alla festa di Mdp. ​Per"la soluzione può solo essere a livello europeo e questo non vuol dire buttare la palla in fallo laterale. Se l'Europa decide che non si possono accogliereoltre un certo numero, allora bisogna aiutare i Paesi da cui iprovengono. L'Europa oggi spende per questo obiettivo la metà di quanto spendeva negli anni novanta".è critico anche sulla proposta di rafforzare Frontex con altri 10mila uomini. "Il problema - dice- è capire cosa farà Frontex: accoglierà o respingera'?". "La guerra del 2011 non aveva pensato al dopo. Questo ...