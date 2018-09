Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe Frecciatina a Pechino Express 2018? Mi è

Pechino Express - Adriana Volpe : frecciata a Giancarlo Magalli. Lui replica : 'Sei un'eritema scrotale' : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli , nella prima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 settembre, si sono scambiati una serie di frecciatine da brividi. A fare la prima battuta è stata ...

Pechino Express - Adriana Volpe fa una battuta su Giancarlo Magalli. Lui : “L’antipatia non diminuisce allontanandosi da casa” (con tanto di cacchette sullo sfondo) : Game, set, match. Si riapre una disputa che sembrava ampiamente conclusa, quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che a inizio 2017 aveva tenuto incollati i telespettatori de I Fatti Vostri agli schermi, tra frecciatine in tv e scambi di opinione via stampa o social. Ora, complice una battuta della conduttrice impegnata come concorrente nell’adventure reality Pechino Express, ecco un nuovo scambio verbale a distanza tra i due che per ...

Giancarlo Magalli replica alla battuta di Adriana Volpe detta su Rai2 : Adriana Volpe e la battuta su Giancarlo Magalli: arriva la replica Nella prima puntata di Pechino Express, andata in onda giovedì 20 settembre in prima serata sul secondo canale della Tv di Stato, Adriana Volpe, in coppia con Marcello Cirillo, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Giancarlo Magalli. Durante una prova, mentre sollevava una cassa molto pesante si è lasciata sfuggire: “Ammazza come pesano queste casse! Manco ci fosse ...

Pechino Express 2018 - Giancarlo Magalli : "Adriana Volpe fa ridere e non lo sa" : Che fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non scorre buon sangue, non è una novità. I due sono stati l'uno a fianco all'altra per otto edizioni de I fatti vostri ed è proprio nell'ultima che i rapporti si sono incrinati bruscamente. Fra battute e frecciate in tv e sui social, la guerra catodica faceva parlare più della trasmissione stessa ed ha portato alla scissione della coppia nel 2017.Magalli e la Volpe adesso stanno sotto lo stesso ...

Giancarlo Magalli E LA FIGLIA MICHELA/ Caterina Balivo : “Non ti riconosco in questa veste...” (Vieni da me) : GIANCARLO MAGALLI e la FIGLIA MICHELA, fashion blogger ribattezzata "MAGALLIna", sono gli ospiti di Caterina Balivo nel salotti di "Vieni con me", oggi 13 settembre.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Giancarlo Magalli e la figlia Michela/ Parlano del loro rapporto con Caterina Balivo (Vieni da me) : Giancarlo Magalli e la figlia Michela, fashion blogger ribattezzata "Magallina", sono gli ospiti di Caterina Balivo nel salotti di "Vieni con me", oggi 13 settembre.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:33:00 GMT)

I Fatti Vostri al via dal 10 settembre : Giancarlo Magalli al timone della nuova edizione con Roberta Morise : Che palinsesto di Rai2 sarebbe senza I Fatti Vostri? Nonostante le polemiche, gli addii e la voglia di Giancalo Magalli di fare altro e di avere altre occasioni, da domani, 10 settembre, sarà al timone del programma quotidiano di Rai2 che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11.00, con una nuova edizione. IL CAST della nuova edizione DE I Fatti Vostri Condotto da Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri accoglierà Roberta Morise come nuovo volto ...

RAI 2 * I FATTI VOSTRI : Grandi novità per il programma condotto da Giancarlo Magalli - : Come in una piazza italiana, tutti i giorni si parlerà di cronaca e attualità. I FATTI saranno discussi, sviluppati e arricchiti con collegamenti esterni in diretta e servizi di approfondimento. Dall'...

ROBERTA MORISE/ A I fatti vostri : “Per me è un onore lavorare al fianco di Giancarlo Magalli” : ROBERTA MORISE affiancherà Giancarlo Magalli alla guida de I fatti vostri: le aspettative della showgirl che prenderà il posto, dopo le polemiche, di Alessandra Volpe.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:59:00 GMT)