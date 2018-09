Ciclismo | Trofeo Matteotti 2018 | ultima corsa prima della rassegna iridata Visconti e

oasport

: Ciclismo> Trofeo San Giorgio Martire Mtb: in arrivo la quinta edizione a Petrella Tifernina - Sportfriends64 : Ciclismo> Trofeo San Giorgio Martire Mtb: in arrivo la quinta edizione a Petrella Tifernina - Sportfriends64 : Ciclismo> Trofeo BCC Roma-Memorial Pietro Tagliaferri: bambini e ragazzi in sella al velodromo di Forano il 23 sett… - Sportfriends64 : Ciclismo> Mtb Eliminator-Città di Tagliacozzo-Trofeo Obelisco: ci siamo! -

(Di sabato 22 settembre 2018) Domani, domenica 23 settembre, va in scena il, giunto alla 71a edizione. La classica abruzzese, inserita in calendario per lavolta nel nono mese dell’anno solare, si rivela l’vera e propria occasione per completare la preparazione in vista, esattamente una settimana dopo. Il percorso infatti, un circuito di 15 km da ripetere 13 volte con partenza e arrivo presso piazza Duca degli Abruzzi, presenta nella parte centrale gli strappi di Colle Scorrano e Montesilvano Colle, per poi scendere e attraversare la linea del traguardo di Pescara. Tre squadre World Tour al via, ciò arricchisce sia dal punto di vista internazionale che tecnico la startlistpescarese. Spicca su tutti la presenza del colombiano Nairo Quintana (Movistar), che possiede bei ricordi dal punto di vista professionistico nella regione abruzzese ...