Forza Italia si rilancia a Fiuggi E attacca Bannon ' In Italia Sì | ma da turista'

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5S - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Forza Italia - il retroscena di Minzolini : Laura Ravetto minaccia di lasciare - il simbolo del tracollo : Il segno che la fine di Forza Italia , se si continua così, è vicina. Secondo Augusto Minzolini 'un personaggio radicato nella storia azzurra come Laura Ravetto minaccia di lasciare il partito perché ...

Oggi Lega - Forza Italia e Fdi sarebbero maggioranza. E Di Maio lo sa : Gli incontri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero anticipare il ritorno al potere della cara vecchia coalizione di centrodestra

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...

Ragazza trattenuta in Pakistan con la Forza |Il ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia, si è imbarcata su un volo per Italia.

Gelmini : "Forza Italia apre su Marcello Foa presidente Rai" : Forza Italia apre su Marcello Foa presidente della Rai: "Sulla nomina del presidente della Rai c'è stato un errore di metodo. Siccome a noi nessuno avevo chiesto di appoggiare Marcello Foa, non lo abbiamo appoggiato" ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera. "Adesso questo errore è stato sanato e da parte nostra c'è un'apertura, ma il tema principale del prossimo incontro tra FI, Lega e FdI non è solo Foa, ma i contenuti ...

La ragazza trattenuta con la Forza in Pakistan torna in Italia - : Il ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi conferma "con grande soddisfazione" che la 23enne Menoona Safdar portata con l'inganno in Pakistan dalla sua famiglia, sta tornando in Italia. La ...

Ragazza trattenuta in Pakistan con la ForzaIl ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà inPakistan dalla sua famiglia, si e' appena imbarcata su un volodiretto in Italia

Ragazza trattenuta in Pakistan con la ForzaIl ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà inPakistan dalla sua famiglia, si e' appena imbarcata su un volodiretto in Italia

Rai - la Vigilanza ripropone Foa presidente. Forza Italia si astiene : Semaforo verde al provvedimento per rimettere in gioco il giornalista. Insorge il Pd: "Perché riproporre un nome già bocciato?"

Rai - in Vigilanza ok a risoluzione : il cda può esprimere il nome del presidente. Forza Italia si astiene : Via libera della Commissione di Vigilanza alla risoluzione che impegna il cda Rai a esprimere un nome per la presidenza della tv pubblica e apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega, M5S e Fdi. Forza italia si è astenuta. Contrari Pd, LeU e Pier Ferdinando Casini. L'articolo Rai, in Vigilanza ok a risoluzione: il cda può esprimere il nome del presidente. Forza italia si astiene proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forza Italia dà il via libera a Foa. Si astiene e passa la risoluzione in Vigilanza Rai : Bocciato ad agosto, Marcello Foa potrà essere promosso a settembre e ricandidarsi alla presidenza Rai. Grazie all'astensione di Forza Italia in Vigilanza Rai. Un antipasto del vertice del centrodestra che si riunirà domani a Palazzo Grazioli alla presenza di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.La commissione parlamentare ha approvato la risoluzione presentata dalla Lega che consentirà al cda di riproporre l'ex ...

Rai - Vigilanza ripropone Marcello Foa presidente : Forza Italia si astiene : La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha approvato la risoluzione che sollecita il cda Rai a nominare il presidente Rai individuandolo tra tutti i consiglieri, escluso l'ad,. In questo modo si ...