Centrodestra | coalizione unita in tutte le elezioni amministrative

Castiglione - la Lega esce dalla coalizione di Centrodestra e attacca il Comune sul turismo : Il motivo non è da ricercare nella flessione delle presenze che l'intera costa grossetana sembra aver registrato, ma nell'assoluta mancanza di servizi, eventi culturali e spettacoli nuovi e ...

'No al partito unico - la storia del Centrodestra è quella di una coalizione vincente' : Roma . Dice Stefano Mugnai , deputato e coordinatore toscano di Forza Italia, che il partito unico di centrodestra non è la soluzione. Non lo è anzitutto per Forza Italia, perché finché non torna a ...

Sondaggi Politici/ 83% elettori Centrodestra : “Salvini tutela interessi coalizione anche in Governo Lega-M5s” : Sondaggi elettorali Politici, l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini, “tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 13:27:00 GMT)

perego - forza italia * elezioni 2018 : ' non abbiamo abbandonato la coalizione di Centrodestra - abbiamo sollevato una questione di metodo ... : A tutti costoro si ricorda che per poter discutere la linea politica di qualsiasi movimento occorre per prima cosa aderire allo stesso, mentre nessuno dei firmatari di appelli o post risulta ad oggi ...

Perché la coalizione di Centrodestra non è in discussione : Si pensi ai territori amministrati dal centrodestra, al di fuori da questa parentesi nazionale giallo-verde che durerà il tempo di razionalizzare le profonde divergenze in politica economica: a ...