Temptation Island Vip | Simona Ventura dalla parte di Nicoletta Larini

davidemaggio

: Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Il bellissimo resort dopo l'edizione classica di Temptation Island. #TemptationIslandVip - Ilovdogsmore : spero di riuscire a recuperare la puntata di Temptation Island stasera su witty, ho letto troppo trash -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)nza col botto per "Vip", il reality di Canale 5 condotto da. Tra le coppie si sono subito innescate alcune dinamiche che promettono sviluppi molto interessanti. Arriva in tv la versione vip di, il fortunato programma di Canale 5 di Maria De Filippi torna in onda con un’edizione “famosa”. Ad ospitare i protagonisti sarà per 21 giorni uno splendido resort nel cuore della Sardegna, a condurre la prima edizione diVip èNella prima puntata di ieri sera erano due i falò più attesi: quelli con Stefano Bettarini e. La ragazza soffre la lontananza dal proprio uomo e sentirlo confidare alle single di sentirsi spesso più un padre che un compagno per lei (tra i due ci sono 22 anni di differenza), la fa soffrire e arrabbiare. E lanon esita a ’schierarsi’sua:“Io lo so come ti senti, perché io lo so la persona difficile che è Stefano. Lo so che magari ci sono dei momenti in cui non ti senti mai all’altezza, in cui è difficile trovare una sicurezza”.