Scherma paralimpica | inarrivabile Bebe Vio | oro europeo nel fioretto

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : Bebe Vio ancora d’oro - medaglie per Mogos e Giordan : Beatrice “Bebe” Vio è nuovamente Campionessa d’Europa. Terzo oro continentale per la straordinaria fiorettista veneta, che dopo le vittorie nel 2014 e nel 2016, conquista la vittoria anche ai Campionati Europei 2018 di Scherma paralimpica a Terni nella prova di fioretto femminile categoria B. Bebe ha dominato la fase a gironi con cinque vittorie in altrettanti assalti. Successivamente sono arrivate le vittorie nei quarti di ...