Coree | Kim e Moon firmano accordo per ' ridurre le tensioni'

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

Coree - Kim accoglie Moon a piedi scaletta aereo : ANSA, - PECHINO, 18 SET - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accolto insieme alla first Ri Sol-ju ai piedi della scaletta dell' aereo della Presidenza sudcoreana l'arrivo del presidente sudcoreano ...

Coree - al via il terzo vertice tra Kim e Moon sulla denuclearizzazione - : I leader dei due Paesi di nuovo faccia a faccia, dopo gli incontri del 27 aprile e del 26 maggio. Il presidente sudcoreano è arrivato a Pyongyang in mattinata con la moglie ed è stato accolto da Kim ...

Coree - verso terzo summit Moon-Kim : 01,32 Le opportunità per la cooperazione economica tra Seul e Pyongyang e i colloqui sulla denuclearizziazione della Penisola coreana saranno al centro del terzo incontro -a quanto si apprendedei leader delle due Coree . Da martedì a giovedì, infatti, il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, sarà a Pyongyang per incontrare il leader nord-coreano, Kim Jong-un, dopo i vertici di Panmunjom del 27 aprile e del 26 maggio scorsi.

Coree : Mosca - 'Kim favorevole all'unificazione'

Coree - terzo summit Moon-Kim tra 18-20/9 : 05.02 Il terzo summit intercoreano tra il presidente Moon Jae-In e il 'supremo comandante' Kim Jong-Un si terrà a Pyongyang dal 18 al 20 settembre. Lo ha reso noto Chung Eui-Yong, inviato speciale di Moon al rientro dalla missione di un giorno nella capitale nordcoreana dove ha visto Kim. "Sud e Nord hanno concordato che i rispettivi leader si incontrino" e che "tengano negoziati di alto livello la prossima settimana per preparare il summit ", ...

Coree : terzo summit Moon-Kim in settembre a Pyongyang