Allenamento | anche in palestra il troppo stroppia

Manchester United - Mourinho non dirige l'Allenamento : l'addio potrebbe essere vicino : Il calciomercato in Inghilterra ed in Italia è terminato da quasi due settimane, ma a tenere banco in questi giorni è la questione allenatori, anzi per dirla all'inglese, la questione manager. A tal riguardo la notizia che sta destando scalpore è il possibile esonero di uno degli allenatori più titolati al mondo: parliamo di Josè Mourinho, il portoghese sembra sia vicino all'addio dal Manchester United. La sconfitta di lunedì sera 27 agosto è ...

Cristiano Ronaldo non si ferma : Allenamento anche di domenica [FOTO] : Cristiano Ronaldo è ancora a secco nel campionato di Serie A, due partite e zero gol per il fuoriclasse portoghese, l’attaccante deve cambiare marcia nei prossimi appuntamenti, la condizioni fisica infatti non è ancora ottimale. Nel frattempo l’attaccante è già al lavoro in vista del prossimo appuntamento dei bianconeri, di fronte il Parma, squadra assolutamente da non sottovalutare. Neanche un giorno di pausa per Cristiano ...

Napoli - ovazione per Mertens in Allenamento. Applausi anche per Milik : Secondo Sky Sport , quando Mertens è uscito dalla seduta mattutina c'è stata una ovazione. C'è stata anche per Milik , ma per il belga i decibel sono andati più su. Se Ancelotti vuol far felici i tifosi forse ...

Jennifer Lopez non si ferma mai : Allenamento anche in vacanza a Capri. Ecco le trazioni sulla barca : Jennifer Lopez è in vacanza a Capri insieme al fidanzato Alex Rodriguez da qualche giorno. Dopo aver stupito tutti cantando Let’s get loud sul tavolo di un locale, la cantante statunitense si è esibita in una serie di trazioni sulla barca dopo aver cenato al ristorante “Lo scoglio”. La 49enne, manco a dirlo, è apparsa decisamente in forma. L'articolo Jennifer Lopez non si ferma mai: allenamento anche in vacanza a Capri. Ecco le ...

Inter - primo Allenamento in gruppo per Vrsaljko : con lui c'è anche Perisic. FOTO : La formazione di Luciano Spalletti è scesa in campo ad Appiano Gentile appena prima di partire per Madrid, alla volta dell'impegno di ICC contro l'Atletico Madrid. Primissimo allenamento in gruppo per ...

Juve : anche per Dybala primo Allenamento : ANSA, - TORINO, 30 LUG - anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. "Ciao, è di là l'ingresso?", chiede la Joya nel video postato dalla Juventus ...