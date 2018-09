Si aggrava il bilancio del tifone Mangkhut nelle Filippine | 74 morti e 40 dispersi

Uragano Florence : si aggrava il bilancio delle vittime - tra inondazioni e rischio inquinamento : 1/45 AFP/LaPresse ...

Fillippine - si aggrava il bilancio del tifone Mangkhut : 12 morti - 50.000 pescatori richiamati a terra : Nelle Filippine almeno 12 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut, secondo fonti ufficiali. In precedenza notizie non confermate avevano parlato di un numero imprecisato di vittime nella citta’ costiera di Aparri, nella provincia di Cagayan. Oltre 50.000 pescatori e circa 11.000 pescherecci sono stati richiamati nei porti della provincia orientale cinese di Fujian in vista dell’arrivo del tifone Mangkhut, che nelle ultime ore ...

Uragano Florence : tra “inondazioni catastrofiche e “ondate che mettono a rischio la vita” - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : 1/85 AFP/LaPresse ...

Terremoto in Giappone - i morti salgono a 37/ Ultime notizie - si aggrava il bilancio delle vittime ad Hokkaido : Terremoto in Giappone, i morti salgono a 37. Ultime notizie, si aggrava il bilancio delle vittime ad Hokkaido, e le autorità non escludono altre scosse nelle prossime ore(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:04:00 GMT)

Terremoto in Giappone - si aggrava il bilancio : i morti salgono a 37 : salgono a 37 le vittime provocate dal Terremoto di magnitudo 6.7 avvenuto giovedì notte a Hokkaido, in Giappone. Intanto continuano le operazioni di ricerca di sopravvissuti dopo le numerose frane che ...

Terremoto in Giappone - si aggrava il bilancio a Hokkaido : 35 morti e 400 feriti : Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, in Giappone: al momento i morti risultano essere 35, mentre 5 persone risultano disperse, e altre 400 hanno subito ferite non gravi, secondo quanto riferito dal governo di Hokkaido. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di eventuali sopravvissuti alle frane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare ...

Terremoto Giappone : si aggrava il bilancio. Le immagini della devastazione di Hokkaido : Si aggrava sempre più con il passare delle ore il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Giappone Mercoledì 5 Settembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero...

Kerala - si aggrava bilancio inondazioni : 9.55 E' salito a 445 morti il bilancio delle inondazioni che hanno devastato lo Stato del Kerala, nel Sud dell'India. Un milione di persone hanno perso le loro abitazioni e si trovano nei campi di accoglienza. Le persone considerate disperse sono 15. La situazione climatica è migliorata nettamente, ma l'ampiezza delle devastazioni ha portato a stimare danni per 3 miliardi di dollari. Le forti precipitazioni delle ultime settimane hanno causato ...

Civita. Tragedia del Raganello : si aggrava il bilancio 11 morti : La Tragedia di Civita assume proporzioni ancora più drammatiche. Il numero delle vittime dell’esondazione del Raganello è salito a undici. Tra i

Calabria - piena torrente Raganello : 10 morti nel parco del Pollino/ Ultime notizie - si aggrava il bilancio : Calabria, pioggia ingrossa torrente Raganello ed esonda: morti e dispersi. Ultime notizie: travolto gruppo di escursionisti, le vittime sarebbero otto, 23 invece le persone salvate(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Piogge monsoniche in India - alluvioni in Kerala : si aggrava il bilancio - 357 vittime : Si è aggravato il bilancio delle alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi il Kerala, nell’India meridionale: è 357 persone sono morte, secondo quanto riferito da funzionari locali, i quali hanno precisato che ci sono stati 33 morti nelle ultime 24 ore. I funzionari hanno riferito che molte case sono danneggiate irrimediabilmente, strade e 134 ponti sono stati colpiti dalle abbondanti Piogge e aree remote nei distretti collinari ...

Genova - si aggrava bilancio : 43 morti : Nel giorno dei funerali di Stato , non si ferma il tragico computo delle vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova. Sono 43 i morti . Non ce l'ha fatta uno dei feriti ed è stato trovato il corpo ...

Genova - si aggrava il bilancio : trovate altre vittime tra le macerie del ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Mentre iniziano i funerali di Stato si spegne...

Crollo ponte Morandi a Genova : recuperata auto con famiglia - si aggrava il bilancio delle vittime [FOTO e VIDEO] : 1/286 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...