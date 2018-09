Romina Power rivela | Hollywood ha ucciso mio padre

Domenica In - Romina Power e la pugnalata ad Albano Carrisi : 'C'è un'interferenza...' : Quando si tratta di Romina Power non si può di certo non parlare del suo rapporto con Albano Carrisi . Durante la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 16 settembre, la padrona di ...

“Il vero motivo”. Lo dice solo adesso - Romina Power : perché è tornata (a cantare) con Al Bano Carrisi : Una chiacchierata fiume, come poche volte ha fatto nella sua vita in un salotto televisivo. Romina Power a Domenica In, ospite di Mara Venier, si è raccontata a cuore aperto. Lo ha fatto partendo dagli ultimi lieti eventi della sua vita come la nascita del nipotino Kay, il figlio di Cristel Carrisi nato a Zagabria qualche mese fa: “Avevo ansia di vederlo e sono arrivata 3 settimane prima che nascesse, lo aspettavo, adoro essere nonna ...

Domenica In - intervista a cuore aperto di Romina Power a Mara Venier : Un’intervista delicata e a tratti commovente in cui Romina non si sbilancia su Al Bano ma racconta delle gioie e dolori di essere figlia, madre e nonna Un incontro tra due amiche, una chiacchierata delicata, che tocca molti temi, ma senza urlarne nessuno. Dal nipotino nuovo nuovo, alla morte prematura del padre di Romina, dal riavvicinamento con Al Bano alla scomparsa di Ylenia: Romina Power si racconta a Mara Venier nella prima puntata della ...

Romina Power a Domenica In emozionata per la nascita del nipote : Domenica In: Romina Power si racconta a Mara Venier Romina Power è stata ospite alla prima puntata della nuova stagione di Domenica In. La storica moglie di Al Bano Carrisi, ormai ex, ha parlato con Mara Venier della nascita di Kay, il figlio di Cristel e Davor Luksic. L’arrivo del nipotino è stato molto importante per Romina: “Ti fa credere di nuovo nel miracolo dell’amore e della vita”. Tanti gli argomenti toccati, dal suo amore ...

Domenica In - Romina Power a cuore aperto con Mara venier : Un incontro tra due amiche, una chiacchierata delicata, che tocca molti temi, ma senza urlarne nessuno. Dal nipotino nuovo nuovo, alla morte prematura del padre di Romina, dal riavvicinamento con Al Bano alla scomparsa di Ylenia: Romina Power si racconta a Mara venier nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Romina Power: Kay e i futuri nipoti Romina racconta del nipotino Kay, il figlio di Cristel nato a Zagabria “Avevo ...

