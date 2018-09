Muore a 33 anni in un incidente | l' auto si ' disintegra'

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : una Muore - l'altro ha danni cerebrali : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: una è morta, l'altro è ricoverato in condizioni...

Denise - 25 anni - Muore in un incidente. Su Instagram aveva scritto : 'Stasera è andata così' : Sembrava solo un bella serata in compagnia, musica techno e qualche selfie con gli amici. 'Stasera è andata così' scriveva Denise Fugi nelle sue Instagram stories, prima del tragico e inatteso epilogo ...

Muore a 18 anni. Il giorno dopo ecco cosa succede alla mamma. Strazio senza precedenti : Non una, ma due tragedie avvenute a distanza di un paio di giorni nella stessa famiglia. Tragedie senza pari, di quelle che non basta una vita intera per farsene una ragione. Venerdì scorso si è verificato un tragico incidente stradale a Womenswold, nel Kent, dove ha perso la vita Casey Hood, 18 anni. Anche un’altra ragazza, la 27enne, Lucy Leadbeater, rimasta gravemente ferita nel terribile scontro, è poi deceduta nel fine settimana in ...

Terribile schianto in scooter - Matteo Muore a 18 anni dopo due mesi di coma : Il giovane era stato vittima di un Terribile incidente stradale in sella al suo scooter nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorso a Sanremo. A causa delle gravi ferite era finito in coma farmacologico ma, nonostante le speranze, purtroppo non si è mai più risvegliato.Continua a leggere

Napoli - esplode appartamento : Muore donna di 52 anni - gravi i due figli. Oggi in programma lo sfratto : L’esplosione avvenuta in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Pignasecca a Napoli ha causato un morto e due feriti gravi. La vittima è una donna di 52 anni che abitava nell’appartamento in cui è avvenuta l’esplosione, probabilmente causata da una bombola del gas. I feriti sono i due figli della donna, di 37 e 34 anni, uno trasportato all’ospedale in codice rosso. Da quanto si apprende, Oggi era in programma ...

Simona si siede a tavola per la cena e Muore a 47 anni davanti al marito : In un giorno che doveva essere di festa, la città si è svegliata con una drammatica notizia: la scomparsa di Simona Maraviglia. La domenica del “Perdono”, così viene chiamato il giorno che conclude una settimana di festeggiamenti per San Nicola, è stata segnata da un tremendo dolore per l’intera comunità. Il dramma si è consumato sabato sera, intorno alle 20, quando la tolentinate di 47 anni ha accusato un malore.--La donna si trovava in casa ...

Padova - finisce con la sua moto da cross contro un’auto : Francesco Muore a 18 anni : Francesco De Paoli, diciottenne di Vigodarzere (Padova), è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto. Sembra che il giovane sia andato addosso a una Fiat Panda schiantandosi sull’asfalto. Inutili i soccorsi: lo studente è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Andrea - 15 anni - sul tetto per un selfie - cade e Muore. Su Instagram le bravate del gruppo : 'La morte non ci fa paura' : Invece di piantare una bandierina ci sarà un selfie per dimostrare al mondo che loro, a 15 anni, non hanno paura di niente. Moccia: 'I social network uccidono l'autostima, per questo tante follie' ...

Andrea - 15 anni - sul tetto per un selfie - cade e Muore. Su Instagram le bravate del gruppo : «La morte non ci fa paura» : Hanno studiato il piano. L'impresa non è più difficile di altre già compiute. Ai loro occhi il tetto del multisala Skyline all'interno del centro commerciale Sarca di...