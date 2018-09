: il tizio che scrive i tweet per salvini fa ironia sul Lussemburgo paradiso fiscale. Peccato che i giudici stiano ce… - fabiocaninoreal : il tizio che scrive i tweet per salvini fa ironia sul Lussemburgo paradiso fiscale. Peccato che i giudici stiano ce… - alexbarbera : Ecco la vera quota cento a cui sta lavorando la Lega: pensioni anticipate con i fondi di solidarietà delle imprese… - fattoquotidiano : Fondi Lega, Carroccio presenta ricorso in Cassazione contro il sequestro autorizzato dal Riesame -

li dellahanno annunciato di aver "depositato ilin" contro la decisione del Riesame di Genova che ha disposto il sequestro dei 49 milioni di euro al Carroccio per la maxi truffa sui rimborsi elettorali. Intanto,al proceso d'appello il pg Zucca ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 10 mesi per l'ex tesoriere del Carroccio, Belsito.Per il pg "il partito non può essere schermo per atti illeciti"; le operazioni che hanno fatto illecitamente incamerare i soldi erano"deliberate dai vertici della"(Di martedì 18 settembre 2018)