Chat e foto hot con un adulto | dopo mesi scopre che è il padre

Iscrive ex moglie a Chat erotica con foto : a giudizio per stalking/ Piacenza - minacce e aggressioni in passato : Iscrive l'ex moglie su chat erotica: marito stalker rinviato a giudizio dalla procura di Piacenza. In passato l'uomo era stato accusato di minacce e aggressioni.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Lucca - condivide foto e video hard della fidanzata 14enne su una Chat : 9 ragazzi denunciati : Immagini sessualmente esplicite di una ragazza di quattordici anni sono diventate virali in Lucchesia e ora il fidanzato, insieme a otto coetanei tutti minorenni, è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Firenze per divulgazione di pornografia minorile. Il ragazzo avrebbe diffuso foto e video della fidanzatina a insaputa della ragazza.Continua a leggere

Lucca - foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali/ Anche video su Chat della scuola : 9 denunciati : Lucca, foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali: nuovo incubo per una minorenne. Immagini e video finiscono sulla chat della scuola, la denuncia della madre.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:25:00 GMT)

WhatsApp : spazio illimitato per il backup di Chat - foto e video : Non dovremo più preoccuparci di selezionarli, scaricarli, conservarli con l’ansia di perderli centellinando Megabyte: non ci sono più problemi di archiviazione per WhatsApp, perché lo spazio per il backup di chat, foto e video su Google Drive dal 12 novembre diventa illimitato. Tutto grazie a un accordo tra il colosso della messaggistica di proprietà di Facebook e Mountain View che non conteggerà più nella soglia gratuita dei 15 GB del suo ...

Chirurgia plastica per essere belli come con i filtri fotografici. In Usa cresce la "Dismorfia da SnapChat" : belli 'impossibili', come dopo una foto fatta con i filtri di Snapchat. Si chiama 'Dismorfia da Snapchat' il nuovo fenomeno su cui puntano l'attenzione i chirurghi plastici americani: cioè la richiesta crescente da parte dei pazienti di ricorrere alla Chirurgia per vedersi come nelle versioni filtrate di sé stessi. Il tema degli standard di bellezza che cambiano in ragione anche di selfie e foto ritoccate è al centro di un ...

Foggia - prete nudo : foto hot su Telegram/ Ultime notizie : spuntano Chat erotiche - lui "fotomontaggi" : Foggia, prete nudo: foto hot su Telegram e spuntano anche conversazioni erotiche. Lo scandalo travolge un paesino: il parroco "allontanato", le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:07:00 GMT)