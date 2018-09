BOOM! Lorella Boccia nuova conduttrice del daytime di Amici con Ciavarro e Sacchetta

davidemaggio

: RT @davidemaggio: BOOM! #LorellaBoccia è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Leggi l'anteprima di https://t.co… - LuciaFerraroEM : RT @davidemaggio: BOOM! #LorellaBoccia è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Leggi l'anteprima di https://t.co… - Ellico_QM : RT @davidemaggio: BOOM! #LorellaBoccia è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Leggi l'anteprima di https://t.co… - davidemaggio : BOOM! #LorellaBoccia è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Leggi l'anteprima di… -

(Di martedì 18 settembre 2018)La bomba l’aveva lanciata Laura Carafoli, Senior Vice President Content and Programming di Discovery Italia, annunciando – in sede di presentazione dei palinsesti del gruppo – delle novità per la conduzione deldi, trasmesso da Real Time. Le novità, in effetti, ci sono, ma non si tratta di una sostituzione in toto. DavideMaggio.it può annunciarvi in anteprima che per laedizione del talent show di Maria De Filippi ci saranno due conferme e un nuovo ingresso al timone dell’appuntamento quotidiano con il programma. Il pubblico troverà i confermati Paoloe Marcelloaffiancati dalla new entry. La ballerina prenderà il posto di Stefano De Martino, che lo scorso anno stoppò i propri impegni ‘mariani’ per vestire i panni di inviato dell’Isola dei Famosi.non è un volto ...