Monica Raymund | da Chicago Fire 7 l’ipnotico drama P-Town

ilnotiziangolo

: “P-Town”: Monica Raymund sarà protagonista del nuovo dramma di Starz - SerieTvserie : “P-Town”: Monica Raymund sarà protagonista del nuovo dramma di Starz - AmorexleserieTV : #PTown: Monica Raymund sarà protagonista del nuovo dramma di Starz - YellNews : Monica Raymund torna a parlare della sua scelta a poche settimane dall'inizio della settima stagione di #ChicagoFire -

(Di sabato 15 settembre 2018)ha lasciato ufficialmente7 e non è nemmeno certo che la vedremo nella settima stagione. Scopriamo però che l’attrice ha deciso di mettersi subito all’opera in una nuova avventura seriale.lascia infatti la Caserma 51 per entrare nel cast di P-, il nuovofirmato Starz.ha già un nuovo ruolo in tv P-è realizzata da Rebecca Cutter di Gotham, Gary Lennon di Power e della Jerry Bruckheimer TV. Non si tratta di una novità per gli appassionati seriali, dato che il suo sviluppo è stato iniziato già lo scorso autunno. La produzione invece inizierà a marzo 2019 e a quanto pare Lennon assumerà il ruolo di showrunner, mentre Cutter scriverà l’episodio pilota. Quale sarà il personaggio di? Secondo Dealine interpreterà Jackie Quinones, un ufficiale gay della National Marine Fisheries ...