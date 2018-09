Mattarella bacchetta il governo e difende l' Unione europea

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) Per il presidente della Repubblica Sergionon ci sono dubbi. Il futuro dell'sarà migliore senza nazionalismi e mercanteggiamenti. La prima carica dello Stato, parlando al vertice di Arraiolos, che riunisce 13 presidenti di Paesi europei per disvutere del futuro dell', ricorda di essere "nato durante i bombardamenti" e di aver per questo "un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre".Per questo motivo - prosegue- non si può "riproporre dentro l'un clima che non è soltanto concorrenziale ma è di contrapposizione, che poi diventa contrasto, poi diventa ostilità, diventa non sappiamo cosa". Il riferimento è, ovviamente, ai tragici fatti della Prima e della Seconda guerra mondiale, costati la vita a migliaia di cittadini sia europei che non.La spinta a unirsi nella Comunità...