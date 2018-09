Riforma pensioni e LdB2019 | polemiche su Q100 | reddito di cittadinanza e vitalizi

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la Riforma pensioni. Decine di migliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

Protesta contro la Riforma delle pensioni. Trecento arresti in Russia : La giornata di oggi rappresenta una prova per Vladimir Putin. Dopo l'ultimo successo elettorale, oggi un nuovo voto, in 22 differenti regioni del Paese, tra cui anche Mosca, per eleggere sindaci e consigli comunali, oltre che alcuni posti rimanti vacanti per la Duma. Ma non solo. Oggi è anche un giorno di Protesta. In Russia infatti è passata una riforma che alza l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli ...

Riforma pensioni tra incertezze e rebus coperture. Ecco le ultime novità - Informazione Fiscale : Quello che è certo è che proprio ieri il Ministro dell'economia, Giovanni Tria , in occasione del summit informale dell'Ecofin che si è tenuto a Vienna ha dichiarato che in manovra partiranno tutte ...

Riforma pensioni 2018/ Pd contro il Governo : “Quota 100 non abolisce la Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali. Intervenendo ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il premier Giuseppe Conte si è lasciato sfuggire una piccola ma sostanziale anticipazione in merito alla Riforma Pensionistica sul fronte della Quota 100: non è entrato nei dettagli della Manovra ma ha spiegato che «sarà ...

RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali