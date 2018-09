Roma | caos e ritardi sulle linee da e per la capitale a causa del maltempo

Vaccini - Mugnai - FI - : 'Dopo mesi di caos clamorosa retRomarcia' : "Clamoroso: oggi abbiamo assistito a una cosa mai vista prima in commissione Affari sociali. Dopo le audizioni di ieri del mondo della scienza e della scuola, la notte ha portato consiglio, dopo mesi di caos, pasticci e confusione generale. Il governo e la maggioranza smentiscono i ministri e se stessi e fanno una ...

Roma - INCENDIO METRO A : STAZIONI CHIUSE/ Ultime notizie - caos Termini : linea non ancora ripristinata : ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Roma - incendio Metro A : stazioni chiuse/ Ultime notizie - caos Termini : le fermate - da San Giovanni a Ottaviano : Roma, Metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Roma - METRO A CHIUSA DA SAN GIOVANNI A OTTAVIANO : CAOS TERMINI/ Ultime notizie - principio di incendio : disagi : ROMA, METRO A CHIUSA da TERMINI a OTTAVIANO: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Roma - metro A chiusa da Ottaviano a San Giovanni. Caos per Romani e turisti : Pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del fumo in ...

Roma - metro A chiusa da Ottaviano a San Giovanni Caos per Romani e turisti : Pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del fumo in ...

LIBIA - A TRIPOLI È GUERRA : ITALIA VS FRANCIA/ Ultime notizie - Macron dietro al caos : tutti gli sbagli di Roma : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari ITALIAni sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Caos sul volo Alitalia Lamezia-Roma : Pupo canta "Su di noi" e calma i passeggeri : Attimi di tensione su un volo Alitalia da Lamezia Terme a Roma, pieno di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro, inferociti per un disguido della compagnia italiana riguardante diversi errori sui posti assegnati. Il problema ha provocato le crescenti proteste dei passeggeri francesi che hanno dovuto attendere la corretta attribuzione dei posti e il conseguente ritardo di circa un'ora con perdita di rispettive coincidenze.A ...

Alitalia - caos su volo Lamezia-Roma. Ci pensa Pupo a placare gli animi : Momenti di forte tensione quelli che si sono registrati sul volo Alitalia Lamezia-Roma; un disguido circa l'assegnazione dei posti che ha fatto infuriare non poco i numerosi passeggeri francesi presenti su quel volo, reduci da una vacanza a Pizzo Calabro. I transalpini hanno protestato vibratamente perché il ritardo di circa un'ora ha fatto perder loro le rispettive coincidenze.Su quel volo però era presente anche Pupo, che la sera prima aveva ...

“Fermate l’aereo”. Caos sul volo Helsinki-Roma. La scoperta sul pilota : Quante volte si è pensato ‘prendo l’aereo perché più sicuro?’ sperando di non incorrere in incidenti causati dall’uomo? Beh, tutto ci si potrebbe aspettare tranne che sapere di essere seduti su un velivolo guidato da una persona alquanto alticcia. È successo a Ferragosto, mercoledì 15 agosto, a bordo di un aereo Finnair diretto da Helsinki (Finlandia) a Roma. E si è rischiato – oltre al disastro umano – di ...

SUPERMERCATI APERTI FERRAGOSTO 2018 - ORARI NEGOZI/ 15 agosto - centri commerciali Roma e Milano : caos sindacati : SUPERMERCATI APERTI a FERRagosto 2018, oggi 15 agosto. Roma e Milano: centri commerciali e NEGOZI, ORARI e lista. Le ultime notizie sulle aperture nel giorno estivo di festa.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Maltempo su Roma : alberi caduti e caos/ 100 interventi registrati - previsto Ferragosto bagnato : Maltempo a Roma, ultime notizie: ferito un centauro. alberi caduti e traffico generalizzato sulle strade. Problemi sulla ferrovia Roma-Lido che ha subito dei rallentamenti importanti.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 23:44:00 GMT)

Roma Capitale – servizi demografici : l’impegno dei lavoratori porta a un accordo per superare il caos : Roma – “Il 7 agosto 2018 è stato raggiunto e firmato l’accordo che prevede la riorganizzazione dei servizi demografici territoriali. Finalmente è prevista una diminuzione dell’orario di apertura degli sportelli al pubblico, per consentire il necessario lavoro di back office e lavorare meglio nell’interesse di erogare servizi più qualificati alla cittadinanza”. “Si tratta di un punto di partenza e non di ...

De Priamo (FDI) : Roma - grillini nel caos e città in emergenza : Roma – “Mentre la questione rifiuti nella Capitale e’ tutt’altro che risolta, bensi’ in continua emergenza, la Giunta 5 Stelle e’ sempre piu’ nel pallone con la citta’ perennemente sporca, i servizi di spazzamento inefficienti, gli impianti di Tmb al Salario e a Rocca Cencia sotto stress e la raccolta differenziata a rilento”. Lo ha detto in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in ...