In 60 mila a Milano Rocks per gli Imagine Dragons Adesso spazio a The National +Franz

milano Rocks apre con Imagine Dragons : Esce sul palco a torso nudo nonostante la pioggia battente e intonando 'Radioactive' porta la folla nel magico mondo della band. "We love you Italy!" è il primo saluto al quale rispondono gli ...

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a milano sbarca anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

milano - Martha Argerich dà forfait al MiTo - il concerto si trasforma in una festa : Il concerto milanese della stella internazionale del pianismo, Marta Argerich, si è trasformato in una festa collettiva, con tanto di uscita di scena dell'orchestra a passo di danza sulle note di un samba. È quanto successo a Milano in occasione di un concerto di classica al MiTo, il festival che unisce Milano e Torino.Continua a leggere

Starbucks a milano - critiche sui prezzi : ecco quanto costa prendere un cappuccino : Dopo mesi di infinite polemiche tra i fautori e i detrattori del primo Starbucks in Italia e precisamente a Milano, ora che la caffetteria più grande d'Europa è stata inaugurata infuriano le polemiche.

Starbucks - dentro lo store più grande d’Europa con sette tipi di caffè diverso : ecco com’è il negozio che ha aperto a milano : Porte aperte al pubblico per l’inaugurazione di Starbucks, che ha aperto il suo store più grande d’Europa a Milano. Presente, in piazza Cordusio, anche l’ex amministratore delegato dell’azienda di Seattle, Howard Schultz. All’interno, sette preparazioni diverse di caffè (ma niente Frappuccino) e colori e arredamenti che si rifanno a piazza Duomo e al Castello Sforzesco. L'articolo Starbucks, dentro lo store più ...

Starbucks inaugura a milano - : Un luogo in cui i clienti italiani possono recarsi per scoprire l'arte e la scienza del caffè, all'interno di un ambiente mozzafiato concepito per rendere omaggio alla città di Milano e celebrare ...

milano : Polfer - 6970 servizi vigilanza in scali ferroviari in estate : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Nell’estate del 2018, la Polizia ferroviaria di Milano ha incrementato i servizi istituzionali con 6970 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 2003 scorte viaggiatori a bordo treno, 4597 treni scortati, 1669 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, 560 servizi an

Concerti di Slash in Italia nel 2019 - annunciata una data a milano : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Slash in Italia nel 2019 sono stati annunciati. Il chitarrista dei Guns n' Roses sarà nel nostro paese nel 2019 per una sola data al Fabrique di Milano che terrà l'8 marzo insieme alla sua band. Per il momento, è questa l'unica tappa Italiana dell'artista. I biglietti sono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 19 settembre al costo di 60 €, esclusi i diritti di prevendita e le commissioni applicate dal venditore. Le modalità ...

Scherma : a milano ritorna il Fencing Mob. Quinta edizione del Flash Mob più grande al mondo : Domenica 9 Settembre alle ore 16.00 si terrà a Milano la Quinta edizione del Fencing Mob. Il più grande Flash mob di Scherma al mondo (oltre 100 paesi coinvolti) avrà ancora come luogo di riferimento il capoluogo lombardo. Questa volta la cornice sarà davvero straordinaria, perchè la manifestazione si terrà nella Galleria Vittorio Emanuele II e poi proseguirà nei luoghi principali del centro milanese. grande ospite dell’evento sarà Andrea ...

Che cos’è il nuovo «nitro gelato affogato» di Starbucks a milano : Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Che cos’è il nitro gelato di Starbucks?Il nuovo Starbucks Reserve Roastery a Milano in piazza Cordusio ha portato tante novità, ...

Apre Starbucks a milano : centinaia di persone in fila (sotto la pioggia) per un caffè a 1 - 80 euro : Tante persone in attesa davanti alla più grande caffetteria d'europa. Ecco i prezzi del locale, le foto e il video della...

STARBUCKS milaNO : TUTTI IN CODA PER UN CAFFÉ/ Ultime notizie - il sindaco Sala “La nostra una città attrattiva” : STARBUCKS apre a MILANO: il tempio del caffè in Italia. Oggi l’evento esclusivo riservato a pochissimi invitati, domani l’apertura al grande pubblco(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:07:00 GMT)

Trenord : milano - rinnovate biglietterie Domodossola - Garibaldi e Bovisa : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti informatici, hanno riaperto al pubblico le biglietterie Trenord di Milano Domodossola, Bovisa e Porta Garibaldi, tre fra le più importanti stazioni di Milano dove transitano ogni giorno oltre 183mila via

Cosa fare a milano nel weekend dell'8 e 9 settembre : E poi partite di pallavolo e calcietto , spettacoli, musica e gusto. Per tutta la giornata ci saranno infatti anche momenti di degustazione dei prodotti tipici che intendono promuovere una sana ...