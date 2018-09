Roma | l’ombra di Conte aleggia su Di Francesco

sportfair

(Di martedì 4 settembre 2018) Eusebio Diè il primo allenatore del nostro campionato che sembra già essere traballante, dopo tre gare in Serie A qualcosa non torna Indeciso nel modulo e nelle scelte, mal ripagato dai suoi dal punto di vista del gioco e dei risultati, Eusebio Dideve fare i conti per la prima volta con una robustastazione dei tifosi giallorossi. Non pochi, specie sulle emittenti che si occupano di, hanno invocato l’arrivo di Antonio. Ipotesi fondata, a giudicare dalle valutazioni dei betting analist del bookmaker britannico Stanleybet, che ”seguono” da vicino l’ex tecnico del Chelsea e hanno deciso di proporre le previsioni sul suo destino anche sul sito italiano stanleybet.it. Il matrimonioè piuttosto probabile e dato a 5,00. Difficile avvenga subito, visto che al tecnico liberarsi dai Blues prima di gennaio costerebbe ...