GIORNATA INTERNAZIONALE BENESSERE SESSUALE Ma in Italia è tabù | ecco quando se ne parla

GIORNATA INTERNAZIONALE benessere sessuale/ Ma in Italia è tabù : così si ignora bene "accessorio" : Giornata internazionale benessere sessuale, ma in Italia è un tabù: viene considerato un bene "accessorio" e non importante da dedicargli addirittura un evento annuale.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Sesso - oggi è la GIORNATA INTERNAZIONALE del Benessere sessuale : ma in Italia è ancora tabù : C'è anche un colpevole disinteresse del mondo medico, non a caso non esiste una specifica formazione in sessuologia'. Con un medico si parla di Sesso solo in caso di malattie. È il caso degli uomini, ...

Domani la GIORNATA INTERNAZIONALE dell’Orango - è una specie a rischio : Alla vigilia della Giornata Internazionale, l’ONU ha lanciato l’allarme: la sopravvivenza dell’orango è in bilico, in quanto il suo habitat è minacciato dalla deforestazione dovuta ai disboscamenti illegali e all’espansione delle piantagioni di palma da olio. Esistono tre specie di orango, tutte a rischio estinzione e concentrate in due isole del sudest asiatico – Borneo e Sumatra – che danno il nome a due ...

GIORNATA INTERNAZIONALE dei mancini - la rivincita della mano sinistra - : Il 13 agosto si celebra la ricorrenza istituita nel 1992 con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui vantaggi e svantaggi del mancinismo. Il mondo del design ha dedicato loro una gamma di prodotti per affrontare meglio le mille sfide quotidiane

GIORNATA INTERNAZIONALE dei Mancini : da Dürer a Leonardo - i “sinistri” più famosi della storia dell’arte : In passato il Mancinismo era considerato il “marchio del diavolo”, sintomo di eresia e, più tardi, di demenza. Grazie alla scienza oggi sappiamo che non è così e che anzi, la maggior parte dei Mancini sviluppa capacità creative fuori dal comune: i più grandi artisti della storia erano infatti Mancini.Continua a leggere

Grande partecipazione alla GIORNATA INTERNAZIONALE della Gioventù di Camini : L'edizione 2018 è dedicata al tema " Safe Spaces for Youth " e si pone l'obiettivo di discutere circa la creazione, in tutto il mondo, di spazi in cui i giovani possano sentirsi più sicuri e liberi ...

GIORNATA INTERNAZIONALE dei mancini : 7 star che ti renderanno orgoglioso di usare la mano sinistra : Da Eminem a Lady Gaga The post Giornata internazionale dei mancini: 7 star che ti renderanno orgoglioso di usare la mano sinistra appeared first on News Mtv Italia.

GIORNATA INTERNAZIONALE del gatto - nelle case degli italiani abitano oltre 7 milioni e mezzo di felini : Il gatto vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni ed l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Non è invece amato in Australia, dove la sua importazione per mano degli ...

GIORNATA INTERNAZIONALE delle popolazioni indigene : Il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, ha invitato i paesi a unirsi nella campagna per promuovere i diritti delle donne indigene e incoraggiare la loro partecipazione alle discussioni politiche per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile della Fame Zero. “Chiediamo ai paesi di impegnarsi per garantire un posto alle donne indigene nei processi decisionali”, ha detto Graziano da Silva in un ...

GIORNATA INTERNAZIONALE della birra - in Italia consumi da record - : In occasione dall'International Beer day, Coldiretti ha pubblicato un'analisi dalla quale emerge un primato storico per il nostro Paese: +3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri ...

Il 4 marzo prima GIORNATA INTERNAZIONALE contro il Papilloma virus - : Ottanta organizzazioni in tutto il mondo promuoveranno la prevenzione di una malattia molto diffusa, spesso priva di sintomi ma potenzialmente molto pericolosa