Audi e-tron | iniziata la produzione nello stabilimento di Bruxelles

Audi PB18 e-tron da coupé diventa pure biposto : Non mancano poi soluzioni riprese dal mondo delle competizioni, a partire dallo scivolo posteriore dell'aria, montato più in alto del solito per migliorare il passaggio dell'aria. Il posto guida che ...

Audi PB18 e-tron - quando la supercar diventa elettrica : La storia recente dell’Audi è colma di prototipi, soprattutto elettrici. Una scelta coerente con il percorso di elettrificazione intrapreso dalla Casa di Ingolstadt che tra pochi mesi farà debuttare sul mercato europeo la e-tron, ovvero il primo modello a emissioni zero della sua storia. In attesa di misurarsi con Tesla e tutti gli altri, Audi ha deciso di mostrare la sua interpretazione (assai radicale) della supercar del futuro alla ...

Audi PB18 e-tron - l’ipercar elettrica da 775 Cv con batteria allo stato solido – FOTO : E’ stata svelata al Concorso D’Eleganza di Pebble Beach la nuova supercar dei Quattro Anelli, che risponde al nome di PB18 e-tron. Si tratta di una sportiva elettrica spinta da ben tre motori (uno anteriore, due posteriori), per una potenza complessiva di 775 cavalli scaricata a terra grazie al sistema di trazione integrale quattro. Un’impostazione che sfrutta, per l’alimentazione, la nuova tecnologia delle ...

Audi - A Pebble Beach debutta la PB18 e-tron : Per la prima volta, lAudi presenta una concept car a Pebble Beach. Si tratta della PB18 e-tron, sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, disegnata nel Centro design Audi di Malibu, in California. Il nome "PB18 e-tron" indica appunto Pebble Beach, oltre al Dna tecnologico che condivide con la R18 e-tron, protagonista del mondiale Endurance fino al 2016.Lopposto della Aicon. A prima vista, la PB18 e-tron mostra la sua ...

Il sistema di recupero energia di Audi e-tron Prototipo : Audi e-tron Prototipo suscita scalpore grazie all’innovativo sistema di recupero dell’energia. Un sistema modulare e regolabile, punto di riferimento della categoria in quanto in grado di contribuire sino al 30% dell’autonomia. Con un’altezza massima di 4.302 metri, il Pikes Peak svetta tra le Montagne Rocciose. Fu qui che Walter Röhrl, al volante dell’Audi Sport quattro […] L'articolo Il sistema di recupero energia di Audi e-tron ...

Audi e-tron Prototipo - lo show del sistema di recupero dell'energia" : Dove Walter Röhrl, al volante dell'Audi Sport quattro S1, vinse nel 1987 la cronoscalata più famosa al mondo, ora è la nostra e-tron Prototipo a suscitare scalpore grazie all'innovativo sistema ...

Audi e-tron - Info e curiosità sulla nuova Suv elettrica - FOTO GALLERY : Verrà presentata il 17 settembre (nello stesso giorno della nuova Ferrari in edizione limitata) e sarà la prima auto al 100% elettrica dellAudi. Parliamo della e-tron, la Suv a trazione integrale che segna il debutto della Casa tedesca sul mercato delle auto a emissioni zero. Noi di Quattroruote siamo già saliti a bordo di questa vettura: a Copenhagen, per raccontarvi il design dellabitacolo e il confort, e in Colorado, percorrendo in discesa il ...

Il segreto del gran concentrato di energia (elettrica) di Audi e-tron : Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo Audi inizierà a vendere la e-tron, ovvero la prima auto completamente elettrica della sua storia, di cui conosciamo già alcune cose, come le alte prestazioni e l’efficienza. Nonostante dimensioni piuttosto grandi, la e-tron scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi grazie ai 408 CV dei suoi motori elettrici. Un numero, quest’ultimo, molto simile a quello ...

Suv Audi e-Tron scende da Pikes Peak ricaricando le batterie : Audi è il primo costruttore al mondo a dedicare un sistema di frenata elettroidraulico integrato in una vettura elettrica destinata alla produzione di serie.

Audi e-tron - La Pikes Peak... in discesa - VIDEO : Con l'Audi e-tron, siamo andati nientemeno che sulla vetta della Pikes Peak (4.302 metri), in Colorado, per mettere alla prova il sistema di recupero dell'energia. Ecco la prima clip della spettacolare corsa in salita... fatta in discesa, dove la nuova Suv elettrica ha ricaricato la batteria litio-ioni da 95 kWh su un percorso di 30 km con pendenze fino al 10%.

Audi - Il primo teaser della PB 18 e-tron : L'Audi ha diffuso il primo teaser della PB 18 e-tron, concept di una elettrica sportiva che sarà presentata a Laguna Seca, in California, il 23 agosto, durante la Pebble Beach Car Week.Design made in Usa. Gli indizi sono ancora pochi, ma decisamente importanti: l'anteprima mostra infatti il frontale della vettura e conferma un taglio decisamente aggressivo della carrozzeria, con il muso basso, i passaruota larghi, l'abitacolo compatto e due ...