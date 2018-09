Roma | indagato poliziotto per aver adescato 15enne | trovati video intimi sul suo cellulare

Carabiniere spara a un piccione nel centro di Roma : indagato : Con un colpo solo di carabina uccide un piccione nel centro di Roma. Il protagonista è un carabiniero che, lo scorso 15 giugno, ha puntato la sua pistola dalla caserma Romana di Bakitalia, in via dei Mille, e ha esploso il colpo contro l'animale. Per questo motivo, riferisce il Corriere della Sera, il militare è stato denunciato da una donna che abita in zona. L'uomo è ora iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di ...

Roma - carabiniere spara da caserma di Bankitalia e uccide un piccione : indagato : Steso sul terrazzo della caserma come Bradley Cooper nel film American Sniper. La canna della carabina ad aria compressa puntata sul cortile. Bersaglio prescelto: un piccione. Pennuto puntato e ucciso ...

La procura di Roma chiede l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale : La procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Roma - bimba nomade ferita - indagato : "Avevo potenziato arma" : È stata disposta una perizia sull'arsenale trovato a casa dell'uomo. Ascoltati testimoni, sia familiari della piccola che abitanti della zona, per cercare di chiarire il luogo esatto dove è stata raggiunta dal piombino

Roma - bimba rom ferita da piombino : indagato 50enne : 24 luglio 2018 - Un cittadino italiano di 50 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine in relazione al ferimento, avvenuto martedì scorso a Roma, di una bambina rom di 13 mesi, colpita da un piombino e ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche.In casa dell'uomo, che avrebbe esploso il colpo dal suo balcone, gli agenti hanno rinvenuto una pistola e una carabina ad aria compressa. L'uomo, stando a quanto si è appreso, non ...

SPARA A BIMBA ROM DI 15 MESI : INDAGATO ITALIANO 45ENNE/ Roma - ultime notizie - PD : "Clima di odio non aiuta" : Roma, SPARA a BIMBA rom di 15 MESI: INDAGATO un ITALIANO 45ENNE che rifiuta però l'elemento di odio razziale, "colpi partiti per sbaglio, sono innocente". Le ultime notizie e indagini(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Spara a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : "colpi partiti per errore" : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, 'colpi partiti per sbaglio'.

Bimba rom ferita a Roma : indagato un 50enne | : Il 17 luglio la piccola era stata colpita da un piombino di una pistola ad aria compressa mentre era in braccio alla madre. Il colpo sarebbe partito dal terrazzino dell'indagato: nel suo appartamento ...

Bambina rom ferita a Roma - indagato un italiano. "Colpo partito per sbaglio" : Un 50enne incensurato è indagato per aver sparato con una pistola ad aria compressa. Ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente mentre controllava l'arma in terrazzo. La piccola è ricoverata ...

Bimba rom ferita a Roma : indagato un 50enne : Bimba rom ferita a Roma: indagato un 50enne Il 17 luglio la piccola era stata colpita da un piombino di una pistola ad aria compressa mentre era in braccio alla madre. Il colpo sarebbe partito dal terrazzino dell'indagato: nel suo appartamento rinvenuta l'arma. Contestate all'uomo le "lesioni ...

Roma - bimba nomade ferita : indagato un italiano 45enne : Roma, bimba nomade ferita: indagato un italiano 45enne Roma, bimba nomade ferita: indagato un italiano 45enne Continua a leggere L'articolo Roma, bimba nomade ferita: indagato un italiano 45enne proviene da NewsGo.

Bimba rom ferita a Roma : indagato un 45enne : Bimba rom ferita a Roma: indagato un 45enne Il 17 luglio la piccola era stata colpita da un piombino di una pistola ad aria compressa mentre era in braccio alla madre. Il colpo sarebbe partito dal terrazzino dell'indagato: nel suo appartamento rinvenuta l'arma. Contestate all'uomo le "lesioni ...

Spara a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : “colpi partiti per errore” : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, "colpi partiti per sbaglio, sono innocente". Le ultime notizie e indagini(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Bimba rom ferita a Roma : indagato un 45enne - : Il 17 luglio la piccola era stata colpita da un piombino di una pistola ad aria compressa mentre era in braccio alla madre. Il colpo sarebbe partito dal terrazzino dell'indagato: nel suo appartamento ...