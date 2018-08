Cagliari Due arresti per furto | possesso di armi e resistenza alle forze dell' ordine

Calciomercato Cagliari - preso Klavan dal Liverpool : contratto di due anni : Nuovo difensore d'esperienza per il Cagliari, che proprio nelle ultime ore di mercato ha chiuso per Ragnar Klavan. Il centrale classe 1985 ha lasciato il Liverpool, sbarcando immediatamente in Italia ...

Cagliari - colpiti da un fulmine in viale Europa : gravi due persone…. : Hanno pranzato vicino ad albero durante un improvviso temporale Non sono in pericolo di vita i due Cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è ...

Incidentre tra Cagliari e Quartu Sant’Elena : gravissime due persone : Drammatico incidente sulla Strada Statale 554, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena. Cinque le auto coinvolte: una Panda, un taxi Mercedes, una

Cagliari - Giulini : "Ancora due acquisti. Barella? Difficile tenerlo" : ... è andata a fare la guerra simulata nella mezza giornata libera concessa da Maran, sarà ospite dell'hotel Kristiania un mentalist, un illusionista che fa show e spettacoli per parecchie aziende. Dal ...

Caldo : due anziani morti per un malore a Cagliari : Due anziani sono morti improvvisamente stamani a Cagliari probabilmente per il Caldo. I due casi a distanza di un’ora circa l’uno dall’altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di Mulinu Becciu. Intorno alle 10,30 Ilario Pilia, ex ufficiale dell’Esercito in pensione, è morto nello stabilimento balneare dell’Esercito, al Poetto, per un improvviso malore. Il pensionato è entrato in acqua e ha ...

Strangola la moglie e si suicida : choc nel Cagliaritano. È il terzo caso in due giorni : Ha Strangolato la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Senorbì , nel Sud Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari . Si tratta del terzo caso di omicidio-suicidio avente per ...

Cagliari - il mercato non si ferma : due nomi nuovi per Maran : Cagliari pronto a rafforzare la rosa a disposizione di mister Maran, c’è da colmare un vuoto sulla corsia di sinistra Il Cagliari non si ferma a Srna. Il calciomercato del club sardo prosegue a testa bassa, con il patron Giulini che vuole regalare due nuovi colpi a mister Maran. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo l’addio di Miangue al club, il nome nuovo per la corsia di sinistra è quello di Peluso del Sassuolo, ...