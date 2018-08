Europei | azzurri in raduno fino a domenica | poi in Polonia per le medaglie

Tiro con l’arco – Europei di Legnica : azzurri in raduno : azzurri in raduno prima degli Europei di Legnica di Tiro con l’arco importanti per staccare i pass per i Giochi Europei 2019 La Nazionale Olimpica da oggi fino a domenica impegnata nel raduno che precede la partenza per gli Europei di Legnica (Pol), dove saranno in palio anche i pass per i Giochi Europei di Minsk 2019, per la prima volta aperti oltre che al ricurvo anche alla divisione compound Gli azzurri sono pronti a scaldare ...

Day 2 Europei di Atletica di Berlino : salgono a 8 le medaglie per gli azzurri. Tapia anche record del mondo : Grande giornata di gare allo Stadio Friedrich Ludwig Jahnsportpark di Berlino, per i colori azzurri. Nel pomeriggio arrivano a suon di tromba due ori e un record del mondo, un argento e tre bronzi. ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Marta Maggetti partono forte! Tre azzurri in top ten : Sono scattati oggi a Sopot, in Polonia, gli Europei della classe RS:X, appuntamento conclusivo di una stagione che ha vissuto da poco il suo culmine con la rassegna iridata. Dopo le prime tre prove di qualificazione arrivano già ottime notizie per l’Italia, specie in campo maschile, dove sono ben tre gli azzurri tra i primi dieci. Mattia Camboni è in seconda posizione in classifica generale, dopo un quarto, un primo e un terzo posto di ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : prima giornata di finali individuali priva di medaglie per gli azzurrini : Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali individuali agli Europei junior/under 23 di Canoa slalom: nonostante otto azzurrini in semifinale, il nostro contingente si dimezza nell’ultimo step prima della corsa alle medaglie, che ci vede rimanere a bocca asciutta. Nel K1 maschile junior ottavo Leonardo Grimandi in 90.89 e dodicesimo Valentin Luther in 135.84, mentre l’oro va allo spagnolo Miquel Trave in 85.70, ...

Beach volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : arrivano altre sei medaglie per gli azzurri - ma non ci sono ori : Chiude senza ori la giornata odierna agli Europei di Nuoto paralimpico, con l’Italia che conquista sei medaglie, equamente divise tra bronzi ed argenti, e resta al secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Nei 150 metri misti maschili SM4 argento per Efrem Morelli in 2’46″13 alle spalle dell’israeliano Ami Omer Dadaon, oro in 2’39″95, e davanti all’ucraino Dmytro Vynohradets’, ...

Tiro con l’arco – Europei Para Archery : sei azzurri in finale a Pilsen : Campionati Europei Para-Archery di Pilsen: sei finali individuali per gli azzurri Dopo le 5 finali a squadre, al termine delle eliminatorie individuali l’Italia conquista altre 6 finali agli Europei Paralimpici di Pilesn (Cze): Panariello, Vaccaro, Bonacina e Virgilio per l’oro, Mijno e Pellizzari per il bronzo. Domani le finali a squadre in diretta streaming. Dopo le 5 finali a squadre ottenute ieri dagli azzurri (2 per ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : otto azzurrini su nove in semifinale! : Iniziano davvero bene gli Europei junior/under 23 di Canoa slalom per l’Italia: nella prima giornata di gare, riservata alle eliminatorie di quattro specialità, ben otto azzurrini su nove passano alle semifinali di sabato. Domani le qualificazioni delle altre specialità e le gare a squadre, sabato e domenica finali individuali. Nel K1 under 23 maschile passano in semifinale già nella prima discesa Marcello Beda, 12° in 89.46 (due penalità) ...

Tiro con l’Arco – Europei ParaArchery : ottimo Ferragosto per l’Italia - gli azzurri centrano l’accesso a due finali per l’oro : Saranno in corsa per il titolo continentale i terzetti del compound maschile e femminile con Turchia e Russia Agli Europei Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca, l’Italia conclude la giornata di Ferragosto dedicata alle sfide a squadre guadagnandosi due finali per l’oro e tre finali per il bronzo che si disputeranno venerdì 17. Saranno in corsa per il titolo continentale i terzetti del compound maschile e femminile con ...

Atletica : azzurri rientrati da Europei : ANSA, - FIUMICINO , ROMA, , 13 AGO - Conclusi gli Europei, è rientrato nel primo pomeriggio da Berlino, all'aeroporto di Fiumicino, il grosso della nazionale italiana di Atletica. Con il presidente ...

Europei Nuoto 2018 – I complimenti del Presidente della Federnuoto agli azzurri : “hanno commosso ed ispirato” : Tutta la soddisfazione di Paolo Barelli alla conclusione degli Europei di Nuoto 2018: il Presidente della FederNuoto ringrazia gli azzurri “I campionati Europei di Glasgow, Loch Lomond e di Edimburgo hanno confermato che il lavoro paga senza scadenze e ad ogni età. Merito delle società, cui sono ascrivibili i successi dei nostri ragazzi del Nuoto, del sincro, dei tuffi e del fondo. Le squadre nazionali hanno esaltato le sfide ...

Golf - Europei : azzurri sul podio - è bronzo a Glasgow : podio anche per il Golf azzurro agli Europei di Glasgow. Nel torneo maschile l'Italia 2 con Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto 5-3 la Spagna 2.

Golf : Europei a Glasgow - bronzo azzurri : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Podio anche per il Golf azzurro agli Europei di Glasgow. Nel torneo maschile l'Italia 2 con Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver ...

Tuffi - Europei 2018 : domenica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...