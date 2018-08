Vincino morto a Roma | il fumettista satirico aveva 72 anni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) “E’oggi a. È stato al Foglio la nostra speranza, il nostro specchio, la nostra risorsa d’acqua e di alcol e di fumo”. Ad annunciare la morte del disegnatoreVincenzo Gallo, in arte, è un tweet del Foglio. Era nato a Palermo il 30 maggio 1946 ed era malato da tempo. Ha collaborato a lungo con il Corriere della Sera e a il Foglio. Tanti i messaggi di cordoglio su Twitter, compreso quello dell’ex premier Paolo Gentiloni. “Ci mancherà la sua dissacrante ironia, la sua capacità di fare editoriali politici con un disegno appena abbozzato, il suo impegno di uomo libero. Ci mancherai”. E Vauro lo saluta con una vignetta postata sui social, in cui ritrae se stesso in lacrime mentre si rivolge al collega: “Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana…e mi hai lasciato solo con i ...