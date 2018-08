Piena Raganello | ritrovati vivi 3 dispersi | mancano 2 all' appello

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in Piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Calabria - torrente in Piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Torrente Raganello in Piena travolge escursionisti - 10 morti sul Pollino : Sono dieci le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “La Piena di ieri come uno tsunami” - i gruppi erano “nel posto sbagliato al momento sbagliato” : In merito alla Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel Parco del Pollino, nelle Gole del Raganello, Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, ha spiegato che “la piena di ieri nelle è stata un vero e proprio tsunami“: “Fare attivita’ di soccorso nel Raganello è molto difficile. E’ un’attivita’ complessa. Le guide del Raganello sono persone bravissime, specializzate, di alto livello, non sono improvvisate, pertanto nessuno va ...

Morti nella Piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

