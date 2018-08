US Open 2018 | tabellone maschile senza un vero favorito Nadal | Djokovic | Federer | sarà

US Open 2018 : Jo-Wilfried Tsonga non sarà al via dell’ultimo Slam della stagione : Non certo una notizia inaspettata quella che ha comunicato attraverso i propri canali social Jo-Wilfred Tsonga. Il tennista francese, ormai fermo da metà febbraio per un infortunio al ginocchio sinistro, non è ancora pronto a tornare in campo e competere con i suoi rivali. Dunque, attraverso un video, ha annunciato che non sarà al via del prossimo US Open 2018, previsto dal 27 agosto al 9 settembre. “Ho bisogno ancora di un po’ di ...

US Open 2018 - tutti gli italiani che prenderanno parte alle qualificazioni. Caccia al tabellone principale : Scatteranno domani a Flushing Meadows le qualificazioni allo US Open 2018, ultimo Slam dell’anno. Sarà una lunga settimana, che assegnerà gli ultimi 16 posti per i tabelloni maschile e femminile. Tra i giocatori a Caccia di un posto al sole anche tanti italiani, che proveranno ad unirsi ai sei colleghi già certi di disputare il torneo newyorkese. La speranza maschile è quella di ripetere quando accaduto a Wimbledon, quando, tra qualificati ...

Calendario US Open 2018 : programma e orari giorno per giorno. Come vederli in tv : Messi alle spalle i Masters 1000 ed i Premier 5, manca ormai soltanto una settimana all’ultimo torneo dello Slam: si va alla ricerca degli eredi dello spagnolo Rafael Nadal e della statunitense Sloane Stephens, vincitori dell’edizione 2017 degli US Open di tennis. In campo maschile ci si attende ancora una volta uno scontro generazionale tra giovanissimi e veterani, mentre in ambito femminile regna l’incertezza, ma ...

Judo - European Open 2018 : Alessandra Prosdocimo splendida terza a Minsk - quinto posto per Rosetta Melora : Podio azzurro a Minsk, dove è andata in scena una tappa dell’European Open 2018, preludio agli European Games del prossimo anno. Alessandra Prosdocimo ha conquistato il terzo posto nella categoria -70 kg, ottenendo il suo primo podio in un Open al termine di un torneo condotto ad altissimi livelli. L’azzurra si è imposta sulla kazaka Salykova, che ha incassato tre sanzioni, e sulla canadese Renaud-Roy, rimontando un waza ari, prima ...

Tennistavolo - Bulgaria Open 2018 : Ding Ning si impone all’ultimo respiro - doppietta per Xu Xin : Va in archivio il Bulgaria Open di Tennistavolo: protagonisti delle finali odierne atleti di Cina e Giappone. doppietta del cinese Xu Xin, che si impone sia nel torneo di singolare, che in quello di doppio, in coppia con il connazionale Ma Long. Nel torneo di singolare femminile affermazione sofferta per la cinese Ding Ning, che pone fine alla favola della rivelazione cinese Wang Yidi. Unico titolo nipponico quello del doppio femminile, andato ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...

Atalanta-COpenhagen - playoff Europea League 2018-2019 : date - programma - orario d’inizio e tv : L’Atalanta ora è davvero a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, la seconda competizione continentale per importanza. La Dea, dopo aver superato indenni i primi due turni preliminari, è ora attesa dal playoff contro il Copenhagen, ultimo ostacolo prima di approdare tra le migliori 48 squadre del torneo. Gli orobici partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Atalanta-Hapoel Haifa 2-0. Tra la Dea a la fase a gironi resta solo il COpenhagen : L’Atalanta si impone 2-0 a Reggio Emilia sulla squadra israeliana dell’Hapoel Haifa, bissando il 4-1 dell’andata, ed ora si trova a 180′ dalla fase a gironi di Europa League: tra la Dea e la seconda competizione europea per club ci sono soltanto i danesi del Copenhagen, che hanno eliminato i bulgari del CSKA Sofia. Andata il 23 ancora a Reggio Emilia, ritorno il 30 in Danimarca. Dopo la larga vittoria dell’andata il ...

Tennis - US Open 2018 : Camila Giorgi - la possibile mina vagante del torneo : L’Italia del Tennis femminile in questo momento è solo Camila Giorgi. Proprio come già accaduto a Wimbledon, c’è il forte rischio che la marchigiana sia davvero l’unica azzurra presente in tabellone a New York, anche perché appare molto difficile che altre italiane riescano a superare le sempre difficili qualificazioni. Una Giorgi, però, che resta il solito grande punto di domanda. Dopo lo straordinario exploit sull’erba ...

Tennis - US Open 2018 : Fabio Fognini la punta azzurra. Matteo Berrettini vuole stupire anche a New York : Ci sarà tanta Italia agli US Open 2018. Tra tabellone principale e qualificazioni sono attualmente sedici gli azzurri che scenderanno in campo a New York. Sicuri della partecipazione nel main draw sono in cinque: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. In undici, finora, sono quelli che proveranno a superare le qualificazioni anche se chi come Thomas Fabbiano spera ancora di entrare direttamente, ...

Tennis - US Open 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Mancano meno di due settimane all’ultimo torneo dello Slam: si va alla ricerca degli eredi dello spagnolo Rafael Nadal e della statunitense Sloane Stephens, vincitori dell’edizione 2017 degli US Open di Tennis. In campo maschile ci si attende ancora una volta uno scontro generazionale tra giovanissimi e veterani, a cui stiamo assistendo già in questi Masters 1000 nordamericani, mentre in ambito femminile regna l’incertezza, ma ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open : Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana Tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in ...

Golf - PGA Championship 2018 : Brooks Koepka nella leggenda! Che doppietta dopo lo US Open! Tiger Woods fantastico secondo - Molinari superbo al sesto posto : Brooks Koepka nella leggenda del Golf. Lo statunitense ha trionfato nel PGA Championship 2018, conquistando il secondo Major della sua memorabile stagione ed entrando di diritto tra i grandi della storia della disciplina. Koepka ha realizzato un’impresa epocale con una prova di grande sagacia tattica, in cui ha messo in mostra un invidiabile sangue freddo tenendo testa ai tentativi di rimonta dell’australiano Adam Scott e, ...

Golf - Women’s British Open 2018 : Georgia Hall in trionfo davanti al suo pubblico. Pornanong Phatlum beffata all’ultimo giro : Il primo trionfo tra LPGA e European Tour non poteva essere più dolce per Georgia Hall. Un Major, il Women’s British Open, vinto davanti al suo pubblico, Lytham St Annes, Lancashire. L’inglese ha dato spettacolo nell’ultimo giro, firmando un 67 che l’ha portata fino al successo con -17, battendo di due colpi la thailandese Pornanong Phatlum, che comanda il leaderboard a inizio giornata ma che è crollata a poche buche ...