Maltempo | escursionisti travolti da torrente in Calabria | “Immane tragedia | il numero dei

Due escursionisti bloccati dal Maltempo a 2000 metri : li hanno recuperati nella notte - Cronaca dal nord ovest : Volevano regalarsi un sabato in montagna, in alta quota. Solo che la gita è durata inaspettatamente fino alle prime luci dell'alba di domenica. Disavventura per due escursionisti che sabato 4 agosto ...

Maltempo e frane in Valtellina : recuperati escursionisti rimasti bloccati - evacuazioni : Forti temporali si sono registrati nella notte in Valtellina: situazione critica nel territorio di Livigno (Sondrio), dove i Vigili del fuoco volontari del paese, con i colleghi del distaccamento di Valdisotto, hanno recuperato 19 escursionisti rimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo per mezzo di canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la ...