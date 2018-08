Ponte Morandi | il caso Sabaudia | “Scarsa manutenzione e degrado” L’allarme nel 2009

L'ingegnere Morandi nel 1979 'Il Ponte si corrode - va protetto' : "Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche dove necessario, per poi coprire tutto con elastomeri ad altissima resistenza chimica" Segui su affaritaliani.it

L'ingegnere Morandi nel 1979 'Il Ponte si corrode - va protetto' : "Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche dove necessario, per poi coprire tutto con elastomeri ad altissima resistenza chimica" Segui su affaritaliani.it

Morandi aveva previsto cosa poteva succedere al suo Ponte. Quasi 40 anni fa : Quasi 40 anni fa Riccardo Morandi aveva detto di tenere d'occhio il suo ponte. Quello di Genova, venuto giù con le vite di 43 persone la vigilia di Ferragosto, e il cui crollo ha reso nervosi gli ...

Ponte Morandi - la mossa sporchissima dei 5 Stelle : 'Così freghiamo la Lega' - la sciacallata di governo : Una mossa sporchissima, una 'sciacallata di governo'. Il Movimento 5 Stelle utilizza il crollo del Ponte Morandi e la strage di Genova come una leva per risollevare il proprio gradimento elettorale ed ...

Ponte Morandi - l'allarme lanciato già nel 1979 : 'Rischio corrosione' : Dopo il crollo del Ponte Morandi, tra bufale e notizie vere, si sono sprecate le previsioni vere o presunte su quella che è stata definita da più parti una tragedia annunciata. Ora viene fuori un ...

Crollo Ponte : Morandi nel '79 - si corrode : ANSA, - ROMA, 19 AGO - "Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di ...

Ponte Morandi - Giancarlo Giorgetti inchioda il Pd : 'A cosa pensavano quelli prima di noi' : 'Negli ultimi anni il Paese e le sue strutture sono state trascurate, dimenticate'. È durissimo il commento di Giancarlo Giorgetti , che intervistato dal Messaggero sul crollo del Ponte Morandi di ...

Genova - lo diceva pure Morandi (nel '79) : "Il mio Ponte si sta corrodendo" : Anche Riccardo Morandi, progettista e autore del ponte che porta (portava) il suo nome, si era convinto che qualcosa, forse, non andava. Tanto che nel 1979, venti anni dopo la costruzione del viadotto che sormontava la città ligure, sosteneva che occorresse intervenire per rinforzarlo."Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti per ...

Crollo Ponte Genova - Morandi nel 1979 : “corrosione - va protetto”/ Ultime notizie - 43 morti : Conte “ok fondi” : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie Crollo ponte Morandi, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

"Vi dico di chi è la colpa ?del crollo del Ponte Morandi" : Dario Balotta lo dice chiaro e tondo. "La colpa di quanto successo è colpa del gestore dell"autostrada, il quale sapeva che la manutenzione su quella tratta probabilmente non dava l"affidabilità che doveva dare. E aveva due possibilità di intervento: una, aumentare i livelli di manutenzione; e se nonostante questo c"era ancora rischio, contingentare il traffico. Ovvero ridurre il numero dei veicoli che attraversano quel tratto".A intervistare ...

Genova - già nel 1979 Morandi avvertiva : 'Ruggine e corrosione - tra pochi anni serviranno trattamenti di protezione del Ponte' : 'Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche ...

Ponte Morandi Genova - Conte : "Subito le case agli sfollati" : Le vittime sono 43. I Vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Il premier: "Il governo è con la città"

Ponte Morandi : no - cari Salvini e Di Maio - non si fa propaganda a un funerale : Povera nostra Genova, è diventata la città del dolore. Le alluvioni, poi il crollo della torre piloti del porto e adesso il Ponte. Speriamo di riuscire a risollevarci, di non perderci. Questo ci chiediamo oggi che siamo pieni di dolore, di rabbia e confusione. Ogni città ha il suo modo di soffrire. Il nostro è schivo, quasi ruvido, senza retorica. Silenzioso. Ma in questi giorni non ci hanno lasciato soffrire. Non passa ora che qualche politico ...