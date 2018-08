Hopper e Joyce in Stranger Things 3 saranno una coppia? “Sono fatti l’uno per l’altro

optimaitalia

(Di domenica 19 agosto 2018) C'è speranza di vedere inin3? Molti spettatori fanno certamente il tifo per loro sin dalla prima stagione. E l'attore David Harbour, che interpreta lo sceriffo della città fittizia di Hawkins in cui è ambientata la serie Netflix non fa eccezione.sono entrambi cresciuti a Hawkins, si fidano l'uno dell'altra e hanno salvato la vita a Will insieme nelle prime due stagioni: per David Harbour, dopo la tragica morte del compagno di, Bob, forse è giunto il momento che i due affrontino i loro sentimenti.Intercettato da Variety a margine di una proiezione dia Hollywood venerdì 17 agosto, l'attore ha confessato le sue speranze in merito alla.Ci potrebbero essere altre persone coinvolte in questa situazione, ma penso che sianol'uno per l'altro e mi piacerebbe vederli stare insieme. Fin ...