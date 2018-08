Cincinnati : Halep-Bertens la finale : La rumena, numero uno del mondo e del seeding, mette fine alla favola della 20enne bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta per 6-3 6-4 in un'ora e 15 minuti di gioco. La Halep, alla sesta finale in ...

Atp Cincinnati : finale Djokovic-Federer : ANSA, - ROMA, 19 AGO - Saranno Novak Djokovic e Roger Federer a contendersi il titolo del torneo di Cincinnati, settimo dei nove ATP Masters 1000 stagionali. Il serbo, testa di serie numero 10, ha ...

Atp Cincinnati 2018/ Diretta finale Djokovic Federer streaming video e tv - orario della partita (tennis) : Diretta Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Federer-Djokovic - Finale Masters 1000 Cincinnati 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Sarà dunque Roger Federer contro Novak Djokovic la Finale del Masters 1000 di Cincinnati 2018. Sul cemento americano i due si affronteranno la 46esima volta e il bilancio in questo torneo è a favore dello svizzero con 3 vittorie in altrettanti incontri, tutti disputati nell’atto conclusivo. Lo svizzero si è imposto contro il belga David Goffin, costretto al ritiro dopo aver perso il primo set al tie-break, per un problema alla spalla ...

Wta Cincinnati – Halep magnifica sul cemento - per la romena sarà finale contro Bertens! : Simona Halep batte con facilità la sua avversaria Aryna Sabalenka nella semifinale del torneo Wta di Cincinnati: in finale sarà sfida contro Kiki Bertens La tennista numero uno al mondo non delude e vola in finale al torneo Wta di Cincinnati dopo aver battuto Aryna Sabalenka. Simona Halep in due set ed in appena un’ora e 17 minuti di gioco domina il match contro la bierlorussa e lo vince portandosi alla partita conclusiva del ...

Roger Federer-Novak Djokovic - ATP Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d'inizio e tv :

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il ritiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...

Roger Federer-Novak Djokovic - ATP Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d’inizio e tv : Roger Federer e Novak Djokovic si sfideranno nella Finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Oggi domenica 19 agosto andrà in scena un atto conclusivo davvero pirotecnico sul cemento statunitense, una sfida imperdibile tra due grandi stelle del massimo circuito tennistico: il Maestro è tornato dopo un periodo di assenza e ha subito fatto la differenza, Nole ha trionfato a Wimbledon e ora va a caccia di conferme sul suo ritorno ai massimi ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre ...

ATP Cincinnati 2018 : Djokovic in finale - Cilic battuto in tre set : Novak Djokovic è in finale al Western & Southern Open , settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 stagionali, in corso sul cemento di Cincinnati, in Ohio. Il serbo, numero 10 del ranking e del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...