Gli hacker non vanno in vacanza | ecco i consigli per non farsi rovinare le ferie

WhatsApp : bug consente aGli hacker di accedere alle chat di gruppo : Check Point Research ha scovato un bug di WhatsApp che consente agli hacker di accedere alle conversazioni di gruppo impersonando uno qualunque dei membri. Informata la società acquistata nel 2014 da Facebook, la risposta non è state per nulla rassicurante. WhatsApp vulnerabile agli attacchi hacker Che WhatsApp venga sfruttata il più possibile dai malintenzionati non è certo un mistero, nessun’altra app ha lo stesso tipo di traffico ...

Tutti in vacanza tranne… Gli hacker. Come proteggerci da false email e virus in agguato : Non so a voi ma nelle ultime settimane a me sono arrivate tantissime email di “phishing” ossia di furto di identità attraverso email che simulano, sia nella grafica che ne contenuti, comunicazioni da parte di un ente, un istituto bancario o un provider noto all’utente di cui si tenta il furto dei dati: questo è possibile attraverso l’uso malevolo dei Web Tracker da parte degli hacker, che tracciano le abitudini degli utenti. Le ...

Esperto : dopo Gli USA Gli "hacker russi" attaccano elezioni in Brasile e India - : "In effetti, gli Stati Uniti hanno i media più professionali al mondo. Hanno certamente imparato a valutare le loro fonti", ha aggiunto Howard. A loro volta, i media Indiani e brasiliani "dovrebbero ...

Attacco Hacker a Reddit : Rubate miGliaia di Email e Password : Dopo un forte Attacco Hacker, rubati migliaia di dati di accesso con mail e Password trafugate. Ecco cosa è successo Attacco Hacker a Reddit: Rubate migliaia di Email e Password Reddit ha subito un paio di mesi fa un Attacco Hacker di un singolo che però ha portato al furto di diverse credenziali, mail e […]

'Abbiamo video di te che guardi i porno'. Il ricatto-truffa deGli hacker a centinaia di italiani : E se la scatola nera venisse violata? Se il nostro computer, custode di appunti, email di lavoro, diari, foto, documenti, finisse nelle mani sbagliate? È questo che sta accadendo a centinaia di ...

Ricatti sessuali - tutta Italia nel mirino deGli hacker : ... stando alle prime indagini, colpisce in maniera particolare imprenditori, volti noti della televisione, professori universitari e persone abbastanza conosciute anche del mondo politico. Lo scopo dei ...

'Abbiamo video di te che guardi i porno'. Il ricatto deGli hacker a centinaia di italiani : E se la scatola nera venisse violata? Se il nostro computer, custode di appunti, email di lavoro, diari, foto, documenti, finisse nelle mani sbagliate? È questo che sta accadendo a centinaia di ...

Alcuni hacker russi si sono infiltrati nella rete elettrica deGli Stati Uniti : (foto: Getty Images) Un gruppo di hacker russi ha sostenuto di essere penetrato in più sale di controllo dei servizi elettrici degli Stati Uniti, vantando di avere causato blackout a propria discrezione che hanno interessato centinaia di persone. La conferma, così come raccolta dal Wall Street Journal, arriva da funzionari federali americani. Il dipartimento della Sicurezza nazionale ha confermato che un team di hacker, noto con il nome di ...

Singapore - Gli hacker rubano 1 milione e mezzo di profili sanitari. Compreso quello del premier : È l'attacco informatico più grave nella storia del Paese. Copiate cartelle cliniche e informazioni sui farmaci prescritti

Gli hacker russi stanno spiando l'Italia? : Ma, soprattutto, APT28 è uno dei gruppi hacker più famosi al mondo per essere stato coinvolto nel furto delle email di Hillary Clinton che portarono l'FBI di James Comey a indagarla poco prima delle ...

Luigi Mastroianni vittima di hacker : ecco cosa Gli è successo : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni beffato da un hacker Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Luigi Mastroianni venga lasciato in pace. Difatti il giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la furiosa polemica con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella, è stato preso di mira da un hacker. cosa gli è successo? Andando nel particolare, il suddetto pirata informatico, in queste ultime ore, si è impossessato del suo profilo personale ...