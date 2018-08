' Via gli zingari' | Salvini | quella capotreno andrebbe premiata

Borsa - Toro sul Viale del tramonto Affari sui bond degli Emergenti : Tra venti di guerra commerciale tra Usa e Cina, qualche delusione sul fronte delle fusioni e acquisizioni e problemi in aumento per i grandi colossi high-tech come Facebook, l’autunno sembra destinato ad essere una stagione ricca più di correzioni che di nuovi rialzi per i mercati azionari e obbligazionari americani ed europei (con l’Italia osservata speciale in vista della manovra di bilancio). Al contrario in Asia si ...

Siviglia - ds Caparros : 'N'Zonzi vuole andare Via - ma c'è la clausola' : 'N'Zonzi ci ha comunicato l'intenzione di voler andare via, ma chi lo vuole deve pagare la clausola': così il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, intervento oggi ai microfoni di 'Cadena Ser' sul futuro ...

Il Torino su ViViani : la Spal chiede due contropartite - i dettagli : Torino in trattativa con la Spal per accaparrarsi il regista di centrocampo Viviani, il club Spallino chiede due contropartite Il Torino, come noto, sta cercando di modificare il proprio centrocampo. Obi ed Acquah sono in uscita, mentre per quanto concerne gli acquisti è tornato d’attualità Viviani della Spal. Il club Spallino, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe chiesto ai granata due contropartite tecniche per cedere ...

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia ViViani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...

Alpinista tedesco perde la vita sulle Pale di S.Martino Era in cordata con il figlio sulla Via Langes : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter In India un deputato vestito da Hitler View the ...

Nettuno - incidente in Via dei Frati : ubriaco e senza patente si schianta - la figlia Nicole morta a 8 anni - grave la sorellina di 7 : incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 7 anni, la maggiore, Nicole,...

European Championships 2018 : Italia - ultimi due giorni di fuoco! Le chance migliori dall’atletica. E ViViani… : Mancano due giorni al termine degli European Championships 2018. Sinora l’Italia può sorridere per un bilancio pienamente soddisfacente. Prima dei bilanci, tuttavia, assisteremo ad un’ultima carrellata di gare con svariate occasioni per rimpinguare il bottino e provare a finire più in alto possibile nel medagliere complessivo. Sinora è apparso impietoso il confronto tra nuoto ed atletica. Da una parte ori a ripetizione e record di ...

Salvini apre il fronte famiglia : Via dai moduli 'genitore 1 e 2' - si torna a padre e madre : Molte le polemiche dopo l'annuncio del ministro dell'Interno di aver modificato i moduli per la carta d'identità, per i figli minori. 'Introdurrò quoziente familiare per premiare natalità' -

Salvini e la carta d’identità : Via la dizione genitore 1 e 2 Si torna a madre e padre «Io troglodita? Orgoglioso» : Il ministro dell’Interno: «Utero in affitto e orrori simili assolutamente no». E propone un incentivo alla natalità. Poi su Twitter: «Orgoglioso di essere definito troglodita»

Salvini e la carta d'identità : «Via la dizione genitore 1 e 2 Si torna a madre e padre. Io troglodita? Orgoglioso» Genitori gay in Italia : ... : Matteo Salvini, Lapresse, «Ci stiamo lavorando, ho chiesto un parere all'Avvocatura di Stato, ho dato indicazione ai prefetti di ricorrere. La mia posizione è fermamente contraria». Così Matteo ...

Salvini - Via da moduli "genitore 1" e "2" : sulle carte d'identità tornano "madre" e "padre". «Difendiamo famiglia naturale» : 'Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

