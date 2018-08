Scuola | a un mese dall’inizio torna il problema delle “classi pollaio” | a Todi 39

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) Trentanove studenti in una sola classe. A undall’inizio dellad’attualità ilcosiddette “classi pollaio”. A sollevarlo è una lettera arrivata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dal liceo Jacopone di, in provincia di Perugia. A scrivere la missiva – che è stata pubblicata anche sul sito Orizzonte.it – è Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto del Liceo Jacopone, che critica la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria. Applicando la normativa in essere – scrive – non ha previsto lo sdoppiamento della prima classe del Liceo Scientifico nonostante i 39 ragazzi iscritti di cui uno diversamente abile con sostegno. A nulla sono valse a tutt’oggi le accorate richieste fatte dal Dirigente Scolastico Sergio Guarente e, considerato il poco tempo che ci separa ...