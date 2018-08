Salute | ecco quanto sale consumare al giorno senza pericoli per il cuore

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

Bere vino fa bene alla Salute : ecco quanti bicchieri a settimana sono consigliati : Bere vino fa bene alla salute, ma nelle giuste quantità. In particolare è stato osservato come sei pinte di birra o sette bicchieri di vino alla settimana allontanerebbero il rischio di demenza. Lo sostiene uno studio pubblicato sul British Medical Journal e ripreso dalla Bbc Online, dal quale emerge come i bevitori moderati sono a minor rischio di demenza rispetto ai forti bevitori e ai non bevitori. Tuttavia, i ricercatori avvertono che questo ...

Salute : ecco come l’alimentazione influisce sull’osteoartrite - anche in assenza di obesità : L’osteoartrite è la forma più comune di artrite. Si verifica quando la cartilagine che ammortizza le ossa nelle articolazioni si rompe e si consuma, provocando lo sfregamento delle ossa le une contro le altre. Diversi fattori possono aumentarne il rischio, come lavori ad alto impatto fisico, precedenti infortuni alle articolazioni, età e genetica, ma anche l’obesità è tra i fattori contribuenti più comprovati. Il Dott. Tim Griffin ha dichiarato: ...

Dieta verde per dimagrire in Salute : ecco come : La Dieta verde promette di far dimagrire fino a 2 chili in tre giorni. Gli alimenti sono quasi tutti verdi. Ma vediamo quali nello schema dietetico.

Salute - ecco come alleviare le punture di zanzara e perché non bisogna assolutamente grattarle : In piena estate è quasi impossibile evitarle: le punture di zanzara sono parte del tempo che trascorriamo all’aperto. Grattare la zona per alleviare il prurito sembra l’unica soluzione possibile per avere un po’ di sollievo. Ma l’azione di grattare può causare più infiammazione e infezioni, secondo il Dott. Ronald McRipley, collaboratore di medicina d’emergenza al Geisinger Health System della Pennsylvania: “Se è un’infiammazione, si avvertirà ...

Anna Oxa annulla il concerto per problemi di Salute. Ecco cosa sta accadendo all'artista - : In merito a questi due appuntamenti non ci sono state precisazioni e al momento resta sicuramente incerta la fattibilità degli spettacoli della cantante originaria di Bari, almeno fino a nuovo ordine ...

Specie tropicali in ambiente marino : un’allerta per la Salute umana - ecco quelle pericolose [FOTO] : 1/5 ...

“Ecco come sta”. Franco Battiato - la verità sulle sue condizioni di Salute grazie ad Alice : come sta Franco Battiato? Nell’ultima settimana non si è parlato d’altro: l’artista italiano manca dalle scene musicali ormai da troppo tempo e i fan hanno paura per le sue condizioni di salute. Specie dopo quanto accaduto martedì scorso: un ‘presunto’ amico di Battiato si lascia andare a frasi che appaiono quasi come un “de profundis”. Tutto è partito da una poesia postata su Facebook da Roberto Ferri, ...

Salute : ecco la maglietta smart che fa il check up : Una maglietta “intelligente” che acquisisce frequenza cardiaca e dati respiratori, grazie a una nuova applicazione tecnologica sviluppata da ENEA e Università Campus Bio-Medico di Roma. Realizzata in tessuto elasticizzato con sensori in fibra ottica, faciliterà sia le indagini cliniche che la valutazione delle prestazioni sportive. “Abbiamo utilizzati sensori in fibra ottica già in commercio e li abbiamo incapsulati all’interno di particolari ...

Salute : ecco il frutto che previene l’influenza : L’estratto di mirtillo rosso Oximacro permette di prevenire l’influenza. E’ la scoperta del gruppo di ricerca di Virologia del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, in collaborazione con Biochimica e Fisiologia Vegetale. I risultati di questa scoperta sono stati pubblicati nella prestigiosa rivista internazionale ‘Frontiers in Microbiology’. L’estratto di ...

Estate - Salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...

Paura per Ornella Vanoni : cancellato il concerto. Ecco le sue condizioni di Salute : FUNWEEK.IT - Domenica 29 luglio avrebbe dovuto tenersi presso Zafferana in provincia di Catania il concerto di Ornella Vanoni, ma l'artista dalla voce calda e suadente si è vista costretta ad ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Ecco perché avere un cane rende felici e fa perfino bene alla Salute : La scienza indaga il rapporto uomo animale Meg Olmert, autrice del libro 'Made For Each Other: la biologia del legame uomo-animale', spiega che tra proprietario e animale domestico esiste un sistema ...