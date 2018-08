Lega-M5s | asse con Donald Trump Finanza | il retroscena | la mossa contro la minaccia

Berlusconi : 'Forza Italia mai con il Pd : stop governo Lega-M5S' : 'Il nostro auspicio è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perché danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca ...

Berlusconi : "Forza Italia è in ottima salute. Governo Lega -M5S è un'anomalia - spero finisca presto" : "Forza Italia gode ottima salute". Silvio Berlusconi ci tiene a farlo sapere e, in una nota, specifica: "Nessun abbandono significativo è in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà Italiane, dal nord a sud".L'ex presidente del Consiglio ha voluto in questo modo chiarire "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e ...

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Augusto Minzolini : 'Lega e M5s - il potere è un forte collante. Ma i mercati e lo spread...' : 'Il potere è un forte collante', scrive Augusto Minzolini . 'Non c'è tema - infrastrutture, manovra economica, 80 euro, politiche del lavoro - in cui non c'è una differenza di giudizio tra Lega e ...

M5s-Lega - finisce in tribunale : il sindaco Filippo Nogarin querela il consigliere del Carroccio : Tra M5s e Lega finisce...in tribunale. I due partiti alleati di governo si scornano in aula. O quantomeno due esponenti di rilievo. Già, perché il sindaco grillino di Livorno, Filippo Nogarin , ha ...

Manovra - Iva e grandi opere : "scintille quotidiane" tra i ministri di Lega e M5S : La prossima legge di Bilancio sarà il primo vero banco di prova del governo Legastellato. Su molti temi di politica...

Ecco il testo completo del - controverso - progetto di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro : ... in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della ...