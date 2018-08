Serie A | Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma | pagherà solo

Corte federale d appello dà ragione al Novara ripescata in Serie B con il Catania : ROMA - Nella stagione 2018-'19 Novara e Catania giocheranno in serie B al posto di Bari e Cesena. E' l'effetto della sentenza della Corte federale d' appello che ha respinto i ricorsi di Siena, Pro ...

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...