La teoria del grande depistaggio sulla strage di Via d' Amelio è falsa

Supernova di Keplero : nuova teoria a 400 anni dal processo per stregoneria alla madre dell'astronomo : Supernova di Keplero: nuova teoria a 400 anni dal processo per stregoneria alla madre dell'astronomo

Che cos'è Qanon - la teoria del complotto del momento : Nella destra americana si è affermata una nuova teoria cospirativa: Qanon. Ecco com'è nata e in cosa si differenzia da quello che abbiamo visto finora

Che cos’è Qanon - la teoria del complotto del momento : Martedì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via The Hill) Un paio di settimane fa Apple ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown siano a loro volta dei credenti o se ...

Perché una stella e un buco nero confermano la teoria della relatività di Einstein : (immagine: ESO/M. Parsa/L. Calçada) Per la prima volta la teoria della relatività generale è stata confermata nell’area vicina a Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Ad affermarlo dalle pagine della rivista Astronomy & Astrophysics è un team internazionale di esperti che ha misurato un redshift. All’interno del forte campo gravitazionale del buco nero, la luce emessa dalla stella S2 (che orbita attorno ...

Luna - secondo una teoria shock i nazisti avrebbero raggiunto il satellite 27 anni prima della NASA! : La squadra di astronauti di Adolf Hitler avrebbe raggiunto la Luna con un razzo nel 1942. Il teorico della cospirazione Vladimir Terziski sostiene di avere le prove del viaggio verso la Luna, eseguito con successo, del Terzo Reich. Il sedicente ingegnere e fisico di origine bulgara afferma che gli astronauti di Hitler abbiano colonizzato parti della superficie Lunare e sostiene, quindi, che i primi astronauti americani a raggiungere il satellite ...

Com'è nata la teoria del complotto del falso allunaggio? : Per l'anniversario del primo allunaggio, ripercorriamo la storia di una delle più famose teorie del complotto

Com’è nata la teoria del complotto del falso allunaggio? : L’allunaggio trasmesso dalla CBS Foto: CBS Photo Archive. Il 20 luglio 1969 l’Eagle, modulo lunare dell’Apollo 11, toccava la superficie lunare. Il giorno dopo l’allunaggio, Neil Armstrong metteva piede sulla Luna, seguito poco dopo da Buzz Aldrin. Dopo aver piantanto la bandiera americana, raccolto campioni di rocce, disposto gli strumenti scientifici e reso omaggio ad astronauti e cosmonauti protagonisti della corsa ...

Decreto dignità - Boeri smonta la teoria della manina : “Relazione tecnica sei giorni prima della trasmissione al Colle” : “L’Inps ha condotto le stime su dati quasi interamente forniti dal Ministero del Lavoro e ha avuto due giorni a disposizione per effettuare le stime, una volta ricevuti i dati dal Ministero. Inoltre, la Relazione tecnica con la stima dell’impatto occupazionale negativo” del Decreto dignità “è pervenuta al Ministero una settimana prima della trasmissione del provvedimento alla Presidenza della Repubblica”. Lo ha ...

Maradona e la sua teoria sui Mondiali : "La 'mafia' delle nazionali europee porta via i calciatori africani per naturalizzarli" : "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". È un Diego Maradona senza peli sulla lingua quello che, nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che tre delle quattro nazionali semifinaliste ai Mondiali sono in gran parte composte da figli ...

teoria dell’informazione : La Teoria dell’informazione interessa sia l’informatica che il mondo delle comunicazioni, interessa chi è curioso e anche chi si interroga sulla trasmissione delle informazioni intesa in ogni possibile ottica. Quindi la Teoria dell’informazione interessa tutti noi, soprattutto oggi che di passaggi di informazioni, graditi o meno, si parla tanto e con grave rischio di “fake news” un po’ per incompetenza, un po’ per volontà di fare ...

Astrofisica : teoria della relatività generale - arriva una nuova conferma : Non è ancora il momento di dire addio alla teoria della relatività generale di Albert Einstein; una nuova, decisiva, conferma arriva da una ricerca pubblicata su Nature. L’ultima dimostrazione della teoria della relatività si trova a 4.200 anni luce da qui, nelle dinamiche di un singolare terzetto di stelle. Un sistema stellare quasi impossibile da trovare, composto da due nane bianche e una pulsar di neutroni, che è stato trasformato in un ...

Einstein aveva ragione : dimostrata dagli astronomi una teoria del famoso fisico - : Un gruppo di fisici dell'Università di Portsmouth ha dimostrato una teoria di Albert Einstein legata alle leggi della gravità. Il noto padre della teoria della relatività aveva descritto le ...

Giappone - la strana teoria del ct : "Inutile allenarsi sui rigori" : 'allenarsi sui calci di rigore ? Non serve a niente. Se uno vuole, può farlo da solo'. Sembra una delle tante opinioni che possono scappare dalla bocca di un tifoso, oppure di un allenatore amatoriale.

Confermata la teoria Generale della Relatività di Einstein - grazie al telescopio Hubble : Non solo è l'ennesima conferma della Teoria della relativita' Generale di Einstein, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta [VIDEO]. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT Very Large Telescope ...