“Correte in spiaggia” Ritrovamento horror nella località italiana | polizia sul posto 

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un teschio è stato ritrovato sulla spiaggia del Gombo a San Rossore,marina in provincia di Pisa. A segnalarne la presenza ai carabinieri è stato un passante che stava passeggiando e che ha notato il cranio adagiato su un mucchio di canne secche. Il luogo delè nei pressi di una base militare ed è lo stesso dove il 31 luglio è stato anche scoperto un piede umano che indossava un calzino. I due reperti, però, non apparterrebbero alla stessa persona e il mistero si infittisce. Ilrisale a lunedì pomeriggio (come riportato nell’edizione cartacea del Tirreno di martedì 7 agosto) quando il passante, un uomo che ha voluto restare anonimo, ha chiamato i carabinieri, lae la guardia forestale per informali in cosa si era imbattuto mentre passeggiava sulla spiaggia del Gombo a San Rossore. Tra i rovi portati dalle mareggiate un teschio. Non ...