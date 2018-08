Due bambini rischiano di annegare a Marina di Ragusa

USA - 11 BAMBINI SALVATI IN NEW MEXICO / Erano segregati in una struttura fatiscente : arrestati Due uomini : Due BAMBINI sono stati SALVATI in New MEXICO, negli Stati Uniti, mentre Erano segregati in una struttura fatiscente in condizioni di assoluta povertà. arrestati due uomini.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Vaccini - M5s e Lega presentano Due emendamenti per rimandare l’obbligo per i bambini fino a 6 anni al 2019-2020 : M5S e Lega hanno presentato due emendamenti identici all’articolo 6 del Decreto milleproroghe, oggi all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, che puntano a procrastinare all’anno scolastico 2019- 2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, dei bambini le cui famiglie non presentino la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Una sorta di diga ...

BUSCA/ Perde il controllo della sua auto : feriti una donna e Due bambini : Sarebbero una donna con i suoi due bambini le persone rimaste ferite nell'incidente accaduto a BUSCA alle 17.42 sulla strada provinciale per Caraglio. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo ...

Roma - boa constrictor di Due metri catturato in un parco/ Ultime notizie video : era vicino area giochi bambini : Roma, boa constrictor di circa due metri è stato catturato in un parco: video. Era vicino area giochi bambini, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Torino : Due bambini del biellese - continueranno a vedere il padre : I referenti di un importante sodalizio associativo, in questa nota evidenziano che : 'con il provvedimento odierno il Tribunale per i minorenni ha annullato definitivamente la decisione di sospendere ...

New York : squalo attacca Due bambini che giocavano in riva al mare : New York: squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare L’attacco è avvenuto sulla riva, lungo il Fire Island National Seashore, quando due ragazzini di 12 e 13 anni sono stati azzannati alle gambe da uno squalo.Continua a leggere L’attacco è avvenuto sulla riva, lungo il Fire Island National Seashore, quando due ragazzini […] L'articolo New York: squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare proviene da ...

GTA V - Assassin's Creed 2 - The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia Saudita dopo la morte di Due bambini : I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'Arabia Saudita ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videogiochi piuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidati dopo diversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che ...

Due bambini feriti cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sono stati curati prima ad Aosta e poi trasferiti a Torino AOSTA. Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti ieri in due ...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvi altri Due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - il salvataggio : i primi Due bambini sono fuori dalla grotta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Strage di bambini a Shanghai/ Video - attacco in Cina : un uomo uccide Due ragazzini davanti scuola elementare : Un uomo armato di coltello ha ucciso due bambini all'ingresso di una scuola elementare a Shanghai in Cina, era arrabbiato contro la società. E' stato neutralizzato dai genitori(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Accoltella e uccide Due bambini fuori da una scuola : Un uomo ha attaccato con un coltello da cucina gli alunni di una scuola elementare nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, uccidendo due bambini e ferendone un altro. Nell'aggressione è rimasto ferito...