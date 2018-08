Zona Euro | la fiducia degli investitori sale anche a agosto

Riforma dell’EuroZona : ma l’Italia ha un “Piano A”? (Parte II) : Il 4 Marzo gli elettori hanno chiesto un cambio di paradigma anche in economia. Ma la nuova maggioranza sa quali sono i punti cruciali, da rinegoziare e ribaltare, per rendere l'eurozona un'area stabile, funzionale, sostenibile, equa e democratica? Quando vedremo sui siti del Governo un "position paper" dell'Italia su una nuova architettura dell'euro?Nei manuali di macroeconomia si insegna che gli obiettivi fondamentali di medio termine ...

Cgia - precari a Sud ma meno di euroZona : "La crescita di questi contratti flessibili registrata negli ultimi 10 anni - segnala il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - è correlata all'andamento dell'economia. Il notevole ricorso a ...

Zona Euro - vendite al dettaglio in crescita ma sotto le attese : Ancora sotto attese il settore retail dell'EuroZona a giugno. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% su base mensile , stessa variazione registrata a maggio. Il dato è ...

Rallenta la crescita economica dell'EuroZona : "I dati finali del PMI confermano che l'economia dell'Eurozona ha iniziato il terzo trimestre ad passo più lento . A luglio, i tassi di espansione della produzione e dei nuovi ordini sembra abbiano ...

Zona Euro - prezzi fabbrica aumentano oltre attese : Teleborsa, - Fanno segnare un aumento i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A giugno il dato ha registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo la crescita dello 0,8% del mese precedente. Il ...

EuroZona : pmi stabile - frena in Italia : L'indice, calcolato da Markit, sopra la soglia dei 50 punti indica un'espansione dell'economia, sotto questo livello una contrazione. In Germania l'indice avanza dai 55,9 di giugno a 56,9,in Francia ...

Zona Euro - settore manifatturiero in crisi. Colpa dell'export : Teleborsa, - L'attività manifatturiera dell'EuroZona si conferma in ripresa a luglio, anche se il settore resta indietro rispetto ai massimi di fine 2017 . La lettura finale del PMI manifatturiero ...

Indice PMI manifatturiero Zona Euro : ancora debole all'inizio del 3T la crescita del manifatturiero : ...di nuovi ordini è stato ostacolato recentemente da un indebolimento del tasso di incremento dei nuovi ordini destinati all'esportazione a causa di incertezze circa le prospettive dell'economia e ...

Zona Euro - economia mostra segnali di vigore : Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 2° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie Europee

Euro Zona - inflazione luglio sale oltre il target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona che a luglio dovrebbe essersi spinta a luglio oltre il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge ...

